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Законодательство РК
12:02 18.04.2022

ВВП Китая в первом квартале 2022 года вырос на 4,8%

Китай, экономика, рост ВВП Фото: pixabay
Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая в первом квартале 2022 года вырос на 4,8% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР, передает Zakon.kz.
Согласно предварительным данным, ВВП Китая в первом квартале 2022 года составил 27,018 трлн юаней (4,24 трлн долларов), рост в годовом выражении – 4,8%, отмечается в сообщении агентства Синьхуа.

По данным ведомства, нынешний показатель на 1,3 процентных пункта выше по сравнению с последним кварталом 2021 года.

Статистическое управление Китая уточняет, что в первые три месяца 2022 года экономика страны «столкнулась с более тяжелой международной ситуацией и частыми вспышками COVID-19 внутри страны».

Оксана Житникова
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