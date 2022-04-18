12:02 18.04.2022
ВВП Китая в первом квартале 2022 года вырос на 4,8%
Фото: pixabay
Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая в первом квартале 2022 года вырос на 4,8% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР, передает Zakon.kz.
Согласно предварительным данным, ВВП Китая в первом квартале 2022 года составил 27,018 трлн юаней (4,24 трлн долларов), рост в годовом выражении – 4,8%, отмечается в сообщении агентства Синьхуа.
По данным ведомства, нынешний показатель на 1,3 процентных пункта выше по сравнению с последним кварталом 2021 года.
Статистическое управление Китая уточняет, что в первые три месяца 2022 года экономика страны «столкнулась с более тяжелой международной ситуацией и частыми вспышками COVID-19 внутри страны».