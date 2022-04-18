Подтвердить статус пострадавшего от Семипалатинского полигона возможно онлайн
По информации управления по связям с общественностью АО «НИТ», граждане, прожившие на территории Семипалатинского испытательного полигона в период с 1949 по 1965 годы, а также с 1966 по 1990 годы, могут получить выплаты от государства с помощью новой услуги на портале eGov.kz.
Гражданам предоставляется возможность получить удостоверение, подтверждающее право на льготы и компенсации. Услуга предоставляется бесплатно и доступна с 2022 года.
Аналогичная услуга оказывается также с помощью ЦОНов страны.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти на портал еGov.kz, на главной странице открыть раздел «Социальное обеспечение», выбрать «Помощь семьям», выбрать услугу.
Далее пользователь:
авторизуется на портале;
инициирует заказ услуги онлайн;
заполняет все необходимые поля;
подписывает заявку при помощи ЭЦП или двухфакторной аутентификацией.
Результатом оказания государственной услуги является уведомление, которое формируется в течение 20 рабочих дней и хранится в «Личном кабинете» пользователя. После получения уведомления заявителю необходимо получить удостоверение / дубликат удостоверения в отделе занятости и социальных программ по месту жительства.
Выплата единовременной государственной денежной компенсации будет производиться согласно графику выплат компенсаций в разрезе областей, городов республиканского значения и столицы.