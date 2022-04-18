Подтвердить статус пострадавшего от Семипалатинского полигона возможно онлайн

По информации управления по связям с общественностью АО «НИТ», граждане, прожившие на территории Семипалатинского испытательного полигона в период с 1949 по 1965 годы, а также с 1966 по 1990 годы, могут получить выплаты от государства с помощью новой услуги на портале eGov.kz.

Гражданам предоставляется возможность получить удостоверение, подтверждающее право на льготы и компенсации. Услуга предоставляется бесплатно и доступна с 2022 года.

Аналогичная услуга оказывается также с помощью ЦОНов страны.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти на портал еGov.kz, на главной странице открыть раздел «Социальное обеспечение», выбрать «Помощь семьям», выбрать услугу.

Далее пользователь:

авторизуется на портале;

инициирует заказ услуги онлайн;

заполняет все необходимые поля;

подписывает заявку при помощи ЭЦП или двухфакторной аутентификацией.

Результатом оказания государственной услуги является уведомление, которое формируется в течение 20 рабочих дней и хранится в «Личном кабинете» пользователя. После получения уведомления заявителю необходимо получить удостоверение / дубликат удостоверения в отделе занятости и социальных программ по месту жительства.