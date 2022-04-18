Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:54 18.04.2022

Подтвердить статус пострадавшего от Семипалатинского полигона возможно онлайн

семипалатинский полигон Фото: АО «Национальные информационные технологии»
Новая услуга для граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, появилась на портале электронного правительства, передает Zakon.kz.

По информации управления по связям с общественностью АО «НИТ», граждане, прожившие на территории Семипалатинского испытательного полигона в период с 1949 по 1965 годы, а также с 1966 по 1990 годы, могут получить выплаты от государства с помощью новой услуги на портале eGov.kz.

Гражданам предоставляется возможность получить удостоверение, подтверждающее право на льготы и компенсации. Услуга предоставляется бесплатно и доступна с 2022 года.

Аналогичная услуга оказывается также с помощью ЦОНов страны.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти на портал еGov.kz, на главной странице открыть раздел «Социальное обеспечение», выбрать «Помощь семьям», выбрать услугу.

Далее пользователь:

  • авторизуется на портале;

  • инициирует заказ услуги онлайн;

  • заполняет все необходимые поля;

  • подписывает заявку при помощи ЭЦП или двухфакторной аутентификацией.

Результатом оказания государственной услуги является уведомление, которое формируется в течение 20 рабочих дней и хранится в «Личном кабинете» пользователя. После получения уведомления заявителю необходимо получить удостоверение / дубликат удостоверения в отделе занятости и социальных программ по месту жительства.

Выплата единовременной государственной денежной компенсации будет производиться согласно графику выплат компенсаций в разрезе областей, городов республиканского значения и столицы.

Анастасия Стативкина
eGov Казахстан Семипалатинский полигон
Попытку побега из колонии строгого режима пресекли выстрелом
17.04.2022
Пыльная буря, шквал и гроза ожидаются в Казахстане
17.04.2022
В Шымкенте выросло число пострадавших от клещей
17.04.2022
На ремонт Петропавловской ТЭЦ выделят 17,5 млрд тенге
17.04.2022
Введены ограничения на экспорт зерна и муки из Казахстана
17.04.2022
Главная Топ LIVE Все