Общество

Пострадавшие от испытаний на Семипалатинском полигоне получат выплаты в Астане

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 05:50 Фото: Zakon.kz
Пострадавшим от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне оказывают в столице социальную помощь, сообщает Zakon.kz.

Единовременная социальная помощь приурочена к празднованию Дня Конституции, передает "КТК". По информации столичного акимата, выплата составит 2,5 МРП. Это около 10 тыс. тенге.

Получателями соцпомощи станут примерно три тыс. горожан. Все они признаны пострадавшими от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. В список вошли те, кто подтвердил свой статус. Ранее все они уже получали единовременную компенсацию за ущерб от испытаний атомного оружия.

В акимате также добавили, что эти граждане также могут получить право бесплатной парковки в тех местах, где другие горожане должны оплачивать стоянку своих автомобилей.

"По городу Астане это распространено – бесплатная парковка для пострадавших на Семипалатинском полигоне, ядерном полигоне. С удостоверением личности они обращаются в парковочное пространство, управление транспорта. И они могут даже через eGov зарегистрироваться, что они пострадавшие", – прокомментировала главный специалист отдела назначения социальных пособий района "Сарайшық" города Астаны Раушан Зарирова.

Ранее около 20 млрд тенге перечислили казахстанским родителям к школе.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Эко-квиз "Таза Қазақстан" собрал сотни участников в Астане
Общество
21:23, 22 августа 2025
Эко-квиз "Таза Қазақстан" собрал сотни участников в Астане
"Откажитесь!": казахстанцев предупредили о новой криминальной схеме
Общество
18:01, 22 августа 2025
"Откажитесь!": казахстанцев предупредили о новой криминальной схеме
Сообщение от "1414" стоило казахстанке жилья и миллионов сбережений
Общество
17:50, 22 августа 2025
Сообщение от "1414" стоило казахстанке жилья и миллионов сбережений
