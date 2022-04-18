Как изменятся полномочия президента Казахстана

Документ разработан в рамках общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Как отмечают разработчики документа, в Казахстане сложилась суперпрезидентская модель правления. На начальном этапе развития страны она была оправданна. Но меняется общество, меняется страна. И наша политическая система должна постоянно адаптироваться к новым реалиям.

«Сегодня в стране буквально все замыкается на президенте, и это в корне неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики», – говорится в документе.

Также отмечается, что крайне нежелательно сращивание партийных структур с государственным аппаратом. Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства.

В связи с чем предлагается переформатировать ветви власти и внести следующие изменения в законодательство.

О полномочиях президента РК

установить законодательный запрет на членство президента РК в политических партиях в период осуществления им своих полномочий;

исключить положения, предусматривающие право президента РК по отмене или приостановлению актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы;

исключить нормы, предусматривающие право президента РК освобождать от должности акимов районов и городов областного значения, района в городе, города районного значения, села, поселка, сельского округа;

установить законодательный запрет для близких родственников президента занимать руководящие должности в государственных органах и субъектах квазигоссектора;

предусмотреть нормы об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии РК, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Конституционного совета РК.

Переформатирование представительной ветви власти

в Конституционном законе «О Парламенте РК и статусе его депутатов» предусмотреть полномочия Сената Парламента на право согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета РК и Высшего судебного совета РК;

пересмотреть положения законодательства, определяющие состав и структуру Парламента РК;

пересмотреть положения законодательства, регулирующие законотворческие процедуры в республике;

пересмотреть положения конституционного, бюджетного, финансового законодательства в части осуществления парламентского контроля за бюджетными процедурами, в частности, за качеством исполнения республиканского бюджета.

Совершенствование избирательной системы

Для внедрения смешанной пропорционально-мажоритарной модели выборов депутатов Парламента и органов местного самоуправления пересмотреть положения выборного законодательства.

Модернизация выборного процесса

Пересмотреть положения выборного законодательства касательно:

возможности агитации в соцсетях в период предвыборной агитации;

деятельности и правового статуса наблюдателей;

принципов деятельности территориальных избирательных комиссий, их перевод на профессиональную основу;

установления предельных размеров пожертвований в избирательные фонды;

недопущения иностранного вмешательства на выборах;

обеспечения максимальной финансовой прозрачности всех участников избирательных кампаний: кандидатов, наблюдателей, доверенных лиц и СМИ.

Как ожидается, предложенные меры в итоге приведут к:

модернизации политической системы страны за счет исключения некоторых президентских полномочий; усилению самостоятельности местных исполнительных органов; повышению политической конкуренции, обеспечению равных условий для развития всех партий; укреплению механизмов сдержек и противовесов в политической системе; упрощению законотворческих процедур; усилению парламентского контроля за исполнением республиканского бюджета; повышению электоральной активности граждан и их вовлеченности в процесс всесторонней модернизации страны; совершенствованию выборных процедур и контроля за их соблюдением.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 11 мая.