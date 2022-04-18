12:15 18.04.2022
Родственник Токаева освободит должность после принятия соответствующих поправок — Мусин
Фото: Zakon.kz
Министр юстиции Казахстана Канат Мусин на брифинге в СЦК высказался о том, что будет с родственником Касым-Жомарта Токаева, который занимает должность посла в Болгарии, после принятия соответствующих поправок в законодательство, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава Минюста прокомментировал журналистам, насколько занятие должности посла в Болгарии Темиртаем Избастиным будет соответствовать вводимым поправкам. Избастин женат на младшей сестре главы государства.
Как только такой запрет будет введен, естественно, все будет приведено в соответствие с законодательством. «Снимут» – это термин, пришедший к нам из советской эпохи. Он освободит эту должность, потому что не сможет по закону ее занимать. Министр юстиции РК Канат Мусин
Министр напомнил, что в Конституцию закладывается запрет на занятие близкими родственниками президента политических должностей.
Список довольно широкий, туда входят и дипломатические работники определенных рангов, я просто не стал приводить его полностью. Глава Минюста РК
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