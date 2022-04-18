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Законодательство РК
12:11 18.04.2022

Спецоперация прошла в Нур-Султане – задержан наркосбытчик

задержание Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Нур-Султане полицейские провели спецоперацию по задержанию лиц, занимающихся поставкой и сбытом наркотиков на территорию столицы, передает Zakon.kz.
По улице Дулатова был задержан 38-летний мужчина, у которого в ходе обыска по месту жительства обнаружен и изъят расфасованный гашиш весом более 200 грамм. Пресс-служба ДП Нур-Султана

По информации полиции, наркотические средства мужчина собирался сбыть на территории столицы.

Также, в ходе обыска было изъято гладкоствольное оружие, переделанное под обрез с боеприпасами.

Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по статье 297 ч.2 УК РК и по статье 287 ч. 2 УК РК.

Задержанный водворен в ИВС. Проводится расследование.

Анастасия Стативкина
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