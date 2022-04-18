Самозанятым казахстанцам предложат платить взносы в фонд ОСМС на год вперед

В частности, предусматривается, что самозанятые казахстанцы смогут платить взносы в фонд одним из следующих способов:

на 12 месяцев, предстоящих дате уплаты, в размере 5% от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете;

за неуплаченный период, но не более 12 месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 5% от минимального размера заработной платы.

Согласно действующей норме плательщикам для получения права на медицинскую помощь в системе ОСМС необходимо погасить долги за предыдущие 12 месяцев и в дальнейшем производить уплату взносов ежемесячно за каждый месяц.

Как отмечают в Минздраве, новая норма предлагается для увеличения доступности медицинской помощи в системе ОСМС.

«Альтернативный механизм более привлекательный для самостоятельных плательщиков взносов на ОСМС за 12 месяцев вперед. При этом право на медицинскую помощь в системе ОСМС для самостоятельных плательщиков предоставляется с даты уплаты таких взносов», – считают в Минздраве.

Как отметили в ведомстве, на сегодня плательщики единого совокупного платежа могут получить право на медпомощь в системе ОСМС путем уплаты взносов за предстоящие три месяца, при этом медпомощь будет доступна им по истечении этих трех месяцев.

Вместе с тем отмечаем, что за самостоятельными плательщиками сохраняется право выбора уплаты взносов на ОСМС: оплачивать ежемесячно без задолженностей за прошедший период, либо вперед на 12 месяцев в случае задолженности за прошедший период. Минздрав РК

Определить срок уплаты взносов самостоятельным плательщикам предлагается до 1 января 2026 года.

Ожидается, что этим механизмом воспользуется порядка 30% незастрахованного населения, соответственно, им будет доступна медицинская помощь.

По данным Минздрава, в настоящее время в Казахстане 3,3 млн человек, или 17,4% населения страны, в том числе 1,5 млн сельского населения, не имеют доступа к медицинской помощи в системе ОСМС – у них нет подтвержденного постоянного дохода, а также социального статуса безработных.

Проект закона размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 мая.