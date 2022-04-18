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12:45 18.04.2022

В Актобе автобус врезался в магазин

ДТП, полицейская машина Фото: Zakon.kz
18 апреля в Актобе на пересечении улиц Шернияза и Уалиханова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, передает Zakon.kz.
Водитель автобуса №7 двигался по ул. Шернияза со стороны ул. Уалиханова, наехал на ограждение проезжей части и, изменив направление движения, врезался в магазин. Пресс-служба ДП Актюбинской области

По информации полиции, в салоне автобуса пассажиров не было. Пострадавших в результате ДТП нет. Проводится проверка.

Анастасия Стативкина
Актобе Актюбинская область
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