12:45 18.04.2022
В Актобе автобус врезался в магазин
Фото: Zakon.kz
18 апреля в Актобе на пересечении улиц Шернияза и Уалиханова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, передает Zakon.kz.
Водитель автобуса №7 двигался по ул. Шернияза со стороны ул. Уалиханова, наехал на ограждение проезжей части и, изменив направление движения, врезался в магазин. Пресс-служба ДП Актюбинской области
По информации полиции, в салоне автобуса пассажиров не было. Пострадавших в результате ДТП нет. Проводится проверка.