В Актобе автобус врезался в магазин

Водитель автобуса №7 двигался по ул. Шернияза со стороны ул. Уалиханова, наехал на ограждение проезжей части и, изменив направление движения, врезался в магазин. Пресс-служба ДП Актюбинской области

По информации полиции, в салоне автобуса пассажиров не было. Пострадавших в результате ДТП нет. Проводится проверка.