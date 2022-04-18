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Законодательство РК
13:43 18.04.2022

Мусин рассказал, когда казахстанцы начнут избирать депутатов Мажилиса

депутат, Парламент РК, Конституция РК Фото: Zakon.kz
Министр юстиции РК Канат Мусин на брифинге в СЦК рассказал, как именно будет усиливаться парламент страны в рамках поручений президента и планируется ли, что казахстанцы будут напрямую избирать депутатов, передает корреспондент Zakon.kz.

В первую очередь, как отметил глава Минюста РК, в части реформ Парламента меняется система избрания депутатов.

Так, по его словам, если сейчас депутаты Мажилиса избираются на партийной основе, то после принятия соответствующих поправок в Конституцию и конституционные законы «О выборах в РК» и «О парламенте РК» 30% депутатов будут избираться от территорий непосредственно казахстанцами, а 70% – через партийные списки.

Депутат, который избран от определенной территории от населения, в случае невыполнения им своих обязанностей, предвыборных обещаний, может быть отозван избирателями, то есть лишен депутатского мандата. Это большой шаг вперед. Порядок формирования Сената тоже меняется, мы уже об этом говорили: 10 депутатов вместо 15 назначаются президентом, из них пять – по его усмотрению, пять – по представлению АНК.Канат Мусин

Кроме того, по словам министра, парламенту придаются дополнительные полномочия по даче согласия на назначение высших должностных лиц в Конституционном суде, высшем судебном совете, решение вопроса о лишении неприкосновенности уполномоченного по правам человека и заслушивание Мажилисом два раза в год председателя Высшей арбитражной палаты.

Полномочия парламента и разделение полномочий Парламента по принятию законов, по преодолению возражений другой палаты или президента – это все усиление роли парламента. Уверяю вас, баланс между ветвями власти существенно меняется. После того, как изменения в Конституцию будут приняты, будут внесены законы о внесении изменений в конституционные законы о Парламенте и о выборах, по истечении срока полномочий депутатов седьмого созыва выборы будут проводится уже по новой системе – то есть 30 на 70%. Новые изменения позволяют избирать в Мажилис 29 депутатов от территориальных избирательных округов непосредственно прямыми выборами населения.Канат Мусин
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