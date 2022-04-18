Мусин рассказал, когда казахстанцы начнут избирать депутатов Мажилиса

В первую очередь, как отметил глава Минюста РК, в части реформ Парламента меняется система избрания депутатов.

Так, по его словам, если сейчас депутаты Мажилиса избираются на партийной основе, то после принятия соответствующих поправок в Конституцию и конституционные законы «О выборах в РК» и «О парламенте РК» 30% депутатов будут избираться от территорий непосредственно казахстанцами, а 70% – через партийные списки.

Депутат, который избран от определенной территории от населения, в случае невыполнения им своих обязанностей, предвыборных обещаний, может быть отозван избирателями, то есть лишен депутатского мандата. Это большой шаг вперед. Порядок формирования Сената тоже меняется, мы уже об этом говорили: 10 депутатов вместо 15 назначаются президентом, из них пять – по его усмотрению, пять – по представлению АНК. Канат Мусин

Кроме того, по словам министра, парламенту придаются дополнительные полномочия по даче согласия на назначение высших должностных лиц в Конституционном суде, высшем судебном совете, решение вопроса о лишении неприкосновенности уполномоченного по правам человека и заслушивание Мажилисом два раза в год председателя Высшей арбитражной палаты.