Шавкат Рахмонов стал отцом

Радостной новостью Шавкат Рахмонов поделился со своими фанатами на личной странице в Instagram.

Это второе большое известие из лагеря непобежденного казахстанского бойца.

На прошлой неделе Номад объявил о следующем сопернике: им стал американец Нил Магни по прозвищу Гаитянская сенсация. Поединок Рахмонова и Магни пройдет 25 июня.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 млн тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.