14:24 18.04.2022
Шавкат Рахмонов стал отцом
Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Ведущий казахстанский файтер UFC Шавкат Рахмонов стал отцом. У непобежденного казахстанца родился сын, сообщает Zakon.kz.
Радостной новостью Шавкат Рахмонов поделился со своими фанатами на личной странице в Instagram.
Это второе большое известие из лагеря непобежденного казахстанского бойца.
На прошлой неделе Номад объявил о следующем сопернике: им стал американец Нил Магни по прозвищу Гаитянская сенсация. Поединок Рахмонова и Магни пройдет 25 июня.
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