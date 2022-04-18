Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:24 18.04.2022

Шавкат Рахмонов стал отцом

UFC Шавкат стал отцом Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Ведущий казахстанский файтер UFC Шавкат Рахмонов стал отцом. У непобежденного казахстанца родился сын, сообщает Zakon.kz.

Радостной новостью Шавкат Рахмонов поделился со своими фанатами на личной странице в Instagram.

Это второе большое известие из лагеря непобежденного казахстанского бойца.

На прошлой неделе Номад объявил о следующем сопернике: им стал американец Нил Магни по прозвищу Гаитянская сенсация. Поединок Рахмонова и Магни пройдет 25 июня.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 млн тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.

Куандык Шынасилов
UFC
Пыльная буря, шквал и гроза ожидаются в Казахстане
17.04.2022
Введены ограничения на экспорт зерна и муки из Казахстана
17.04.2022
Таяние ледников: спасатели оценили ситуацию в алматинских горах
17.04.2022
Еще две медали завоевали казахстанские гимнастки на Кубке мира
17.04.2022
Китай намерен использовать космическую станцию вместе c Россией
17.04.2022
Главная Топ LIVE Все