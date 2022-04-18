Когда работодатели начнут платить пенсионные взносы за сотрудников

Изначально нормы закона «О пенсионном обеспечении в РК» должны были вступить в силу с 2020 года, но президент поручил отложить введение пенсионных взносов за счет работодателей до 2023 года. Проведена ли соответствующая работа по согласованному решению внедрения ОПВР за счет бизнеса? Будут ли ОПВР внедрены в РК с 2023 года? – спросил казахстанец.

Как следует из ответа Минтруда, введение обязательных 5%-ных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) было предусмотрено в концепции по дальнейшей модернизации пенсионной системы РК до 2030 года еще в 2014 году, а законодательно закреплено в 2015 году.

Введение ОПВР должно было начаться с 1 января 2018 года. Однако, учитывая планирующееся внедрение обязательного социального медицинского страхования, сроки введения в действие данных поправок были перенесены на 2020 год. В 2019 году по поручению главы государства были приняты законодательные поправки, в соответствии с которыми сроки введения ОПВР были перенесены на 2023 год. Минтруда

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством введение ОПВР планируется с 1 января 2023 года.

Напомним, обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) – это новый компонент накопительной пенсионной системы республики, введение которого запланировано на 2023 год.

ОПВР повысит уровень пенсионного обеспечения путем разделения ответственности за пенсионное обеспечение между государством, работником и работодателем. Данный компонент будет формироваться за счет обязательных пенсионных взносов работодателя, перечисляемых в пользу работника на его пенсионный счет в ЕНПФ, в размере 5% от ежемесячного дохода работника.

Для поддержания сбалансированной нагрузки на работодателя рассматривается возможность поэтапного введения ОПВР с 2023 года с постепенным увеличением взноса до 5%.