Обязательные пенсионные взносы работодателя: что важно знать

В АО "ЕНПФ" ответили на актуальные вопросы по уплате обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), сообщает Zakon.kz.

Из каких средств оплачиваются обязательные пенсионные взносы работодателя и будет изменяться размер взносов?

С 1 января 2024 года накопительная система Казахстана дополнена новым компонентом – обязательными пенсионными взносами работодателя (ОПВР). Теперь каждый работодатель обязан перечислять в ЕНПФ, помимо обязательных 10-процентных взносов от дохода работника, дополнительные взносы за счет собственных средств в пользу своих работников.

При этом подчеркивается, что оплата взносов производится из средств работодателя, но их размер рассчитывается от дохода работника. В 2024 году это 1,5%.

Каждый год до 2028 года размер взноса будет увеличиваться и в 2028 году составит 5%:



с 2024 года – 1,5 процента;

с 2025 года – 2,5 процента;

с 2026 года – 3,5 процента;

с 2027 года – 4,5 процента;

с 2028 года – 5 процентов.

Важный момент: ОПВР будут перечисляться только за работников, родившихся после 1 января 1975 года.

При этом ежемесячный доход работника должен быть не ниже минимального размера заработной платы и не должен превышать 50-кратный размер минимальной заработной платы.

Для налоговых агентов, выбравших уплату ОПВР в составе единого платежа, доля ОПВР в ставке единого платежа с заработной платы составляет:

с 1 января 2024 года – 7 процентов;

с 1 января 2025 года – 10,5 процента;

с 1 января 2026 года – 14,1 процента;

с 1 января 2027 года – 17,4 процента;

с 1 января 2028 года – 19 процентов.

В фонде напомнили, что единый платеж могут применять индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся субъектами микро- и малого предпринимательства, которые работают по специальным налоговым режимам.

С какой целью принято решение о внедрении ОПВР?



Идея внедрения обязательных пенсионных взносов работодателя обсуждалась в стране на протяжении нескольких последних лет. Она заложена в Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, принятой еще в 2014 году.



В мировой практике солидарная ответственность за пенсионное обеспечение граждан распределена между государством, работодателем и работником. И участие работодателя в уплате пенсионных взносов – это классическая модель реализации принципа социальной ответственности бизнеса за пенсионное обеспечение работника.

С введением ОПВР индивидуальные пенсионные накопления работающих казахстанцев будут пополняться за счет новых обязательных пенсионных взносов работодателя, что позволит обеспечить работникам, родившимся в 1975 году и позже, более высокий уровень пенсий, учитывая, что данная категория не имеет солидарного стажа работы до 1998 года или их стаж в солидарной системе незначителен.

Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии – от государства, накопительной – за счет их отчислений в ЕНПФ и условно-накопительной – за счет взносов работодателей.

В полную силу норма заработает в 2028 году, когда ставка обязательных взносов достигнет 5 процентов.

Не окажется ли введение ОПВР нагрузкой для работодателя?



Введение нового компонента – (ОПВР) – несколько раз переносилось из-за внедрения других обязательных платежей. Все это время нагрузка на предпринимателей распределялась равномерно и им была дана возможность подготовить бизнес к оплате обязательных пенсионных взносов из своего бюджета.



Сейчас дополнительный платеж за работников вводится не единовременно, а постепенно: начиная с 1,5 процента от дохода работника в 2024 году до 5 процентов к 2028 году.

Также в соответствии с Налоговым кодексом сумма уплаченных ОПВР отнесена на вычеты при определении налогооблагаемого дохода, то есть нагрузка на бизнес остается на приемлемом уровне.

Каким образом работодателям перечислять ОПВР?

Уплата ОПВР производится агентом (работодателем), если им не выбран специальный налоговый режим, также, как и уплата обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов.

Лица, занимающиеся частным предпринимательством, не имеющие счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, вносят ОПВР наличными деньгами в банк для их последующего перечисления в ЕНПФ.

Куда обращаться в случае нарушения работодателем правил отчисления ОПВР?

Социальным кодексом четко определена обязанность уплаты работодателями обязательных пенсионных взносов исключительно за счет собственных средств.

Поступление этого вида взносов вкладчики смогут увидеть в выписке с индивидуального пенсионного счета, где представлена информация по всем видам взносов.



Контроль за своевременностью и полнотой уплаты обязательных пенсионных взносов работодателем возложен на Комитет государственных доходов.

Если работодателем в отношении работника будет допущено какое-либо нарушение, то необходимо обращаться в КГД.

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