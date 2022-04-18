Министр обороны посетил Алматинский, Гвардейский и Сарыозекский гарнизоны

На полигоне «Матыбулак» и в учебном центре Военного института Сухопутных войск министр обороны наблюдал за активной фазой учения, по результатам которой дал ряд указаний в свете дальнейшей реализации поручений президента страны – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности казахстанской армии.

В поселке Тлендиева Алматинской области была продемонстрирована деятельность учебного центра миротворческой подготовки, военным руководством намечены основные направления развития военной инфраструктуры полигона и совершенствования подготовки миротворцев.

Министерством обороны реализуются меры, направленные на укрепление миротворческого потенциала Вооруженных сил Казахстана, включая создание необходимой учебно-материальной базы и обмен опытом для качественного обучения миротворцев. Пресс-служба Минобороны РК

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В Гвардейском гарнизоне комиссией проверены организация жизнедеятельности воинских частей, состояние зданий военного городка, ход строительства и ремонта объектов.

В Сарыозеке рабочая группа Министерства обороны проверила организацию боевой подготовки бригад, порядок содержания вооружения и военной техники.

Особое внимание во всех гарнизонах было обращено на выполнение поручения президента страны по обеспечению безопасного хранения боеприпасов. Проверено противопожарное и противодиверсионное оборудование складов. Кроме того, руководитель оборонного ведомства ознакомился с условиями утилизации боеприпасов. Пресс-служба Минобороны РК

В Алматы Руслан Жаксылыков посетил Дом армии. В музее, посвященном легендарной Панфиловской дивизии, которым заведует внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова Алуа Байкадамова, оставил запись в книге почетных гостей.

В Центральном спортивном клубе Министерства обороны министр представил личному составу нового начальника – заслуженного мастера спорта, олимпийскую чемпионку Ольгу Шишигину. Пресс-служба Минобороны РК

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Руководитель оборонного ведомства выразил уверенность, что это назначение станет отличным стимулом для армейских спортсменов, стремящихся к самым высоким достижениям.