15:33 18.04.2022
Пожар в девятиэтажном доме в Алматы – эвакуировали 65 человек
Фото: Zakon.kz
В Алматы 18 апреля в 14:30 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме микрорайона Аккент, передает Zakon.kz.
Горела лоджия квартиры на седьмом этаже. Создалась угроза перехода огня на восьмой-девятый этажи. Пожарные спасли семерых человек, эвакуировали – 65 человек, в том числе женщину с ребенком. Пожар был ликвидирован в 15:02. Жертв и пострадавших нет. ДЧС Алматы
По информации ведомства, причина пожара устанавливается.