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15:33 18.04.2022

Пожар в девятиэтажном доме в Алматы – эвакуировали 65 человек

пожарные, пожар Фото: Zakon.kz
В Алматы 18 апреля в 14:30 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме микрорайона Аккент, передает Zakon.kz.
Горела лоджия квартиры на седьмом этаже. Создалась угроза перехода огня на восьмой-девятый этажи. Пожарные спасли семерых человек, эвакуировали – 65 человек, в том числе женщину с ребенком. Пожар был ликвидирован в 15:02. Жертв и пострадавших нет. ДЧС Алматы

По информации ведомства, причина пожара устанавливается.

Анастасия Стативкина
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