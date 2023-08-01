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Пожар в алматинском микрорайоне Аккент потушен

Пожар в алматинском микрорайоне Аккент потушен Фото: МЧС РК
Пожар в многоэтажном доме микрорайона Аккент в Алматы ликвидирован, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба ДЧС города Алматы. Ликвидация зафиксирована в 18:46.

Горели электрические кабели с 1 по 16 этажи. Огонь перекинулся на квартиры.

На многочисленных видео запечатлена работа пожарных и то, как часть жильцов, спасаясь от огня выпрыгивала из окон.


Чтобы спасти от огня ребенка, его выбросили из окна шестого этажа. Внизу его поймали люди, растянувшие ковер.

На месте были задействованы силы и средства ДЧС 50 человек личного состава и 14 техники.


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Константин Вноровский
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