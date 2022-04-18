Замор рыбы произошел в СКО

Кадрами поделились очевидцы в социальных сетях. На них зафиксировано большое количество мертвой рыбы у берега озера.

В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования сообщили, что замор рыбы произошел на озере Бугровое, расположенном в 100 метрах западнее села Бугровое в Кызылжарском районе.

Этот водоем находится в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов. Площадь озера составляет 69 га, глубина – около 1,5 м. Ихтиофауна представлена карасем. Предполагаемой причиной замора рыбы стало снижение концентрации кислорода в связи с промерзанием водоема и увеличением концентрации соли в воде до критического уровня. Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО

Отмечается, что на место инцидента выехали специалисты, которые возьмут пробы воды и тушек мертвой рыбы для установления точных причин замора.