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Массовый замор рыбы произошел на озере в СКО

Массовый замор рыбы произошел на озере в СКО Фото: Zakon.kz
В озере Питное Жамбылского района Северо-Казахстанской области обнаружили около ста килограммов мертвой рыбы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Департамента экологии Северо-Казахстанской области, на место происшествия выехали сотрудники Есильской бассейновой инспекции рыбного хозяйства, Управления природных ресурсов и регулирования природопользования, передает KazInform со ссылкой на ведомство.

"Произведен осмотр береговой линии озера. В ходе визуального осмотра обнаружена и установлена гибель окуня и карася в количестве примерно 100 кг. Отобраны пробы воды и тушки мертвой рыбы с целью проведения лабораторных анализов". Пресс-служба Департамента экологии региона

Акимат Кладбинского сельского округа, к которому относится озеро Питное, организовал сбор и утилизацию всей погибшей рыбы, уточнили в Департаменте экологии.

Причина массового замора карасей и окуней станет известна после проведения всех необходимых анализов.

Ранее дачники Уральска обнаружили тушки мертвой рыбы в реке Чаган, притоке Урала. Жители предполагают, что виноват в гибели рыб местный предприниматель.

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