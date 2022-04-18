На разработчиков Ashyq подали в суд

Дело по административному иску о признании незаконными действий Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК по включению программного обеспечения «Платформа Ashyq» в перечень объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства находится в производстве специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана. Пресс-служба суда Нур-Султана

Также в суде отметили, что о дате и времени судебного заседания сообщат дополнительно.