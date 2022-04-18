17:46 18.04.2022
На разработчиков Ashyq подали в суд
Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане в суд подали на разработчиков приложения Ashyq. Об этом сообщили в столичном суде, передает Zakon.kz.
Дело по административному иску о признании незаконными действий Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК по включению программного обеспечения «Платформа Ashyq» в перечень объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства находится в производстве специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана.Пресс-служба суда Нур-Султана
Также в суде отметили, что о дате и времени судебного заседания сообщат дополнительно.