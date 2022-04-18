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Законодательство РК
19:46 18.04.2022

Житель столицы аварийным молотком разбил окна в автобусе

транспорт Фото: автопарк №1
Инцидент произошел 17 апреля. Выяснилось, что пассажир электробуса маршрута №7 находился в нетрезвом состоянии, передает Zakon.kz.

Нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в Управление полиции района «Сарыарка». Им оказался 40-летний житель Павлодарской области.

Как рассказали в пресс-служба ДП города, в отношении хулигана начато досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство».

Задержанный признал свою вину.

К слову, из-за подобных случаев автобусам приходится простаивать на ремонте для закупа необходимой запчасти и ее замены – вместо того, чтобы курсировать на линии. Уважаемые пассажиры, призываем вас бережно относиться к нашему общему благу! Давайте уважать друг друга и водителей общественного транспорта за их нелегкий и опасный труд. Пресс-служба акимата города Нур-Султана

Елена Беляева
Нур-Султан
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