19:46 18.04.2022
Житель столицы аварийным молотком разбил окна в автобусе
Фото: автопарк №1
Инцидент произошел 17 апреля. Выяснилось, что пассажир электробуса маршрута №7 находился в нетрезвом состоянии, передает Zakon.kz.
Нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в Управление полиции района «Сарыарка». Им оказался 40-летний житель Павлодарской области.
Как рассказали в пресс-служба ДП города, в отношении хулигана начато досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство».
Задержанный признал свою вину.
К слову, из-за подобных случаев автобусам приходится простаивать на ремонте для закупа необходимой запчасти и ее замены – вместо того, чтобы курсировать на линии. Уважаемые пассажиры, призываем вас бережно относиться к нашему общему благу! Давайте уважать друг друга и водителей общественного транспорта за их нелегкий и опасный труд. Пресс-служба акимата города Нур-Султана