Житель столицы аварийным молотком разбил окна в автобусе

Нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в Управление полиции района «Сарыарка». Им оказался 40-летний житель Павлодарской области.

Как рассказали в пресс-служба ДП города, в отношении хулигана начато досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство».

Задержанный признал свою вину.