Назначен новый вице-министр юстиции Казахстана

Постановлением правительства Республики Казахстан Пан Наталья Виссарионовна освобождена от должности вице-министра юстиции РК в связи с переходом на другую работу, – сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

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Наталья Пан родилась в 1979 году в Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Карагандинский институт актуального образования «Болашак», в 2016 году – Колумбийский университет (США).

Трудовую деятельность начала в 1999 году главным специалистом Департамента нормативно-правовой работы Агентства по делам государственной службы РК. В разные годы трудилась в Министерстве финансов, Администрации президента РК, Министерстве юстиции. 2016-2017 годы – директор Департамента по правам интеллектуальной собственности МЮ РК.

С декабря 2017 года по настоящее время занимала должность вице-министра юстиции РК.

Постановлением правительства Республики Казахстан Муканова Алма Кайратовна назначена на должность вице-министра юстиции РК, – говорится в сообщении.

Алма Муканова родилась в 1988 году в Восточно-Казахстанской области. Окончила Казахский гуманитарно-юридический университет, The university of Warwick (Великобритания).

Трудовую деятельность начала в 2006 году специалистом в АО «КазРуно». 2010-2012 годы – специалист в АО «Казахский гуманитарно-юридический университет».

С 2012 по 2015 год занимала должность и.о. эксперта, эксперта, главного эксперта управления уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и законодательства в области обороны Департамента законодательства Министерства юстиции РК.

2015-2017 годы – руководитель управления экологического законодательства и законодательства в области промышленности и транспорта Департамента законодательства Министерства юстиции РК. 2017-2021 годы – заместитель директора департамента законодательства Министерства юстиции РК.

С мая 2021 года и по настоящее время занимала должность директора Департамента законодательства Министерства юстиции РК.