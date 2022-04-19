Авария с участием маршрутного автобуса произошла в Алматы, пострадала бабушка

ДТП зафиксировали 18 апреля около 18:45. Водитель Lexus следовал по подъездной дороге в южном направлении, напротив дома 223 при выезде на ул. Гоголя допустил столкновение с автобусом, который двигался в западном направлении.

Как рассказали в пресс-служба Департамента полиции города, в результате аварии пострадала пассажир автобуса, 1942 года рождения.

Факт расследуется Управлением полиции Алмалинского района.