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Смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса произошло в Алматы

Смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса и легковушки произошло в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 01:10 Фото: Zakon.kz
Маршрутный автобус и автомобиль Toyota Windom 18 июля столкнулись на окраине Алматы, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло рядом с селом Бесагаш.

Смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса и легковушки произошло в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 01:10

Фото: Zakon.kz

Автобус маршрута №75 двигался в сторону Алматы по крайней левой полосе. Водитель Toyota Windom двигался ему навстречу.

Смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса и легковушки произошло в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 01:10

Фото: Zakon.kz

По предварительной версии, водитель Toyota Windom не справился с управлением, и его автомобиль выкинуло на полосу встречного движения поперек автобусу.

Смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса и легковушки произошло в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 01:10

Фото: Zakon.kz

Водитель автобуса не смог отреагировать и на полном ходу протаранил автомобиль, протащив его вперед на несколько метров.

Смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса и легковушки произошло в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 01:10

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП тяжелые травмы получил водитель Toyota Windom и двое его пассажиров. Третий пассажир, на которого и пришелся основной удар, скончался до приезда скорой помощи.

Смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса и легковушки произошло в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 01:10

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и дознаватель. Они выясняют все обстоятельства этого происшествия.

Смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса и легковушки произошло в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 01:10

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось о другой аварии. Смертельное ДТП произошло 15 июля в Алматы. Лишенный прав водитель сбил женщину. 


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