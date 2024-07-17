Смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса произошло в Алматы
ДТП произошло рядом с селом Бесагаш.
Фото: Zakon.kz
Автобус маршрута №75 двигался в сторону Алматы по крайней левой полосе. Водитель Toyota Windom двигался ему навстречу.
Фото: Zakon.kz
По предварительной версии, водитель Toyota Windom не справился с управлением, и его автомобиль выкинуло на полосу встречного движения поперек автобусу.
Фото: Zakon.kz
Водитель автобуса не смог отреагировать и на полном ходу протаранил автомобиль, протащив его вперед на несколько метров.
Фото: Zakon.kz
В результате этого ДТП тяжелые травмы получил водитель Toyota Windom и двое его пассажиров. Третий пассажир, на которого и пришелся основной удар, скончался до приезда скорой помощи.
Фото: Zakon.kz
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и дознаватель. Они выясняют все обстоятельства этого происшествия.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось о другой аварии. Смертельное ДТП произошло 15 июля в Алматы. Лишенный прав водитель сбил женщину.