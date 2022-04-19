Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:05 19.04.2022

10 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

КВИ Казахстан 19 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на одного заболевшего COVID-19 больше, чем днем ранее. Инфицированные обнаружены в пяти регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 1,

  • в Алматы – 5,

  • в ВКО – 1,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в СКО – 2.

Всего в стране подтверждено 1 305 406 случаев.

16 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Алматы – 4,

в Алматинской области – 2,

в ВКО – 1,

в Костанайской области – 2,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 896 человек.

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Как изменятся полномочия президента Казахстана
18.04.2022
Незаконный вывод средств из Казахстана: наложен арест на 28 млн долларов
18.04.2022
Доллар подешевел на торгах
18.04.2022
Назначен новый вице-министр юстиции Казахстана
18.04.2022
Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана
18.04.2022
Главная Топ LIVE Все