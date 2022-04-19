08:05 19.04.2022
10 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на одного заболевшего COVID-19 больше, чем днем ранее. Инфицированные обнаружены в пяти регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 1,
в Алматы – 5,
в ВКО – 1,
в Карагандинской области – 1,
в СКО – 2.
Всего в стране подтверждено 1 305 406 случаев.
16 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Алматы – 4,
в Алматинской области – 2,
в ВКО – 1,
в Костанайской области – 2,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 896 человек.