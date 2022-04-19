10 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 1,

в Алматы – 5,

в ВКО – 1,

в Карагандинской области – 1,

в СКО – 2.

Всего в стране подтверждено 1 305 406 случаев.

16 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Алматы – 4,

в Алматинской области – 2,

в ВКО – 1,

в Костанайской области – 2,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 896 человек.