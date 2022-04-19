Шымкентцы пожаловались на неизвестный вирус

Жительница города Шынар Оразова за последний месяц болеет уже во второй раз. Она уверяет, что холодного не пила, на сквозняке не сидела и где могла подхватить простуду – даже не знает.

Симптомы два раза были одинаковые, при отсутствии температуры заложен нос, болит горло и ломят суставы, мучают кашель и одышка. ПЦР-тест при этом отрицательный.

На такие же симптомы, как отмечает Otyrar, жалуются и сотни других шымкентцев.

Специалисты говорят, что в городе циркулирует вирус. Только за февраль и март шымкентские врачи выявили 7962 случая ОРВИ. Это в два раза больше, чем за те же месяцы прошлого года.

Большую часть заболевших ОРВИ, или 72,5%, составляют дети до 14 лет. С осени 2021 года и до весны этого года также было зарегистрировано 16 случаев гриппа, шесть заболевших из них – дети. Жанар Жаксылыкова, начальник отдела СЭС Шымкента

Кроме того, горожане отмечают, что лечиться приходится долго. Врачи говорят, это может быть вызвано последствиями ковида, у организма ослаблен иммунитет.

У нас коронавирусной инфекцией в первую очередь болели взрослые и пожилые. У людей старше 60-65 лет замедленные процессы, иммунные реакции могут быть снижены. Зарипа Оспанова, врач-инфекционист

В мегаполисе за последние 10 дней выявили всего два случая коронавируса.

Говорить о том, что циркулирующий в Шымкенте вирус — COVID-19 с отрицательным ПЦР — сложно, по словам президента Академии профилактической медицины Алмаз Шарман. Для этого, говорит специалист, нужно исследовать вирус.

Насколько мне известно, таких исследований не проводилось в Казахстане, но в мире, в частности в Китае, Западной Европе и Штатах, циркулирует разновидность «омикрона», он похож на «омикрон», но более заразен. Пока однозначно трудно говорить, я думаю, через недели две станет известно, какие меры принимать. Алмаз Шарман, президент Академии профилактической медицины

Стоит отметить, что болеть ОРВИ по всему Казахстану стали чаще в два раза. Тем не менее медики рекомендуют обращаться к врачу даже без высокой температуры, чтобы избежать тяжелых последствий.