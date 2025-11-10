"Новый вирус" или маскировка старых: чем болеют в Алматы и стране

Алматинцы жалуются на новый вирус. Болезнь проходит с высокой температурой, чаще всего у детей, взрослые мучаются от боли в горле. Zakon.kz выяснил у врачей, насколько опасна эпидемиологическая обстановка в городе и чем болеют казахстанцы.

Многие жители Алматы начали наблюдать затяжное восстановление после заражения инфекционным заболеванием. Во время болезни неделями ощущается недомогание, люди страдают от высокой температуры и боли в горле. Состояние ухудшается настолько, что они не могут встать с постели, чувствуя сильную слабость, першение в горле.

У кого-то поднимается высокая температура до 39 градусов и начинается сильный кашель. Все симптомы настолько острые, неприятные и не похожие на те, которые испытывали ранее пациенты при заражении в сезон простуд, что люди заподозрили в южной столице распространение какой-то новой бациллы или мутированного вируса.

Один из заболевших рассказал, что боль в горле не уходила почти неделю, а позже начался кашель, который не проходил даже после нескольких дней болезни и приема лекарств.

"Давно так сильно не болел. Недомогание было жуткое. Все началось с сильной боли в горле. Следом накрыла слабость, пришлось остаться дома. Затем появилась "несбиваемая" температура, следом кашель. Но такой рези в горле я давно не наблюдал ", – поделился ощущениями алматинец Данияр.

В Управлении здравоохранения города Алматы считают, что жители южной столицы обеспокоились вполне объяснимо и своевременно, потому что в стране начался сезон острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

"В этом году уже с середины октября отмечается циркуляция вируса гриппа. Обычно для Казахстана характерно, что пик заболеваемости приходится на конец декабря – начало января. Но в текущем году уже к середине октября медики фиксируют активное распространение вируса гриппа, в частности штамма H3N2", – отметили в управлении.

Так, за последние две недели в Алматы зарегистрировано 18 524 случая диагностирования ОРВИ. 60,5% заболеваемости обусловлено детским населением, а это 11 204 случая.

"С начала нового эпидемиологического сезона 2024-2025 годов уже зарегистрировано более 263 тыс. случаев ОРВИ. С середины ноября зарегистрировано 106 подтвержденных случаев гриппа, из них 96 случаев гриппа типа А/H1N1 и типа В – десять случаев. Всем пациентам назначено лечение, состояние удовлетворительное", – сообщили в Управлении общественного здравоохранения города Алматы.

Вместе с тем в мегаполисе параллельно циркулируют и другие негриппозные вирусы ОРВИ: риновирус, бокавирус, РС вирус (респираторно-синцитиальный вирус человека), аденовирус, парагрипп и сезонный коронавирус. Но в текущем году уже к середине октября мы фиксируем активное распространение вируса гриппа, в частности штамма H3N2.

Однако, по данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, на данное время в городе циркулируют негриппозные вирусы ОРВИ, такие как парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, циркуляция других разновидностей ОРВИ, а гриппа не наблюдается.

"Согласно еженедельному мониторингу заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ в городе стабильная, без превышения контрольных уровней", – рассказала заместитель руководителя ДСЭК Алматы Гаухар Каткенова.

Также врач дала информацию о ситуации в южной столице с начала эпидемиологического сезона.

С начала нового эпидсезона в октябре 2025 года зарегистрирован рост случаев ОРВИ – 70 316 заболевших, что выше на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (64 145 случаев). При этом заболеваемость в 57% обусловлена детским населением (40 075). За сентябрь месяц зарегистрировано 72 367 случаев ОРВИ, но этот показатель заболеваемости оказался ниже на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2024 году в сентябре было выявлено 81 067 инфицированных).

Также санэпидврачи пояснили, что заболеваемость ОРВИ регистрируется среди всех возрастов населения, но преимущественно среди детей в возрасте до 14 лет. Как утверждают врачи, за октябрь месяц среди детей также не зафиксировано ни одного лабороторно подтвержденного случая гриппа.

"С сентября месяца в городе циркулируют только негриппозные вирусы ОРВИ – парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус", – добавила санврач.

В Управлении общественного здравоохранения Алматы отметили, что, помимо вируса гриппа, в стране также распространяются коронавирусные инфекции, среди которых доминирует штамм "Стратус" (Stratus).

Ситуация по коронавирусу в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, за неделю с 13 по 19 октября 2025 года в 89 странах было протестировано 60 765 образцов на SARS-CoV-2 – вирус, вызывающий COVID-19. ВОЗ собирает эти данные из глобальной сети дозорных и систематических пунктов вирусологического надзора. Из них 3373 (5,6%) образца дали положительный результат на вирус. В течение этого периода активность SARS-CoV-2 в мире была стабильной, с колебаниями, наблюдавшимися в некоторых регионах ВОЗ. Повышенная активность или увеличение были зарегистрированы в нескольких странах тропической и умеренной Южной Америки; Юго-Западной, Северной и Восточной Европы, Западной и Восточной Африки, а также Западной и Восточной Азии.

Согласно информации ВОЗ, в мире наблюдается циркуляция варианта SARS-CoV-2 (данные с начала эпидсезона – 7 сентября по 5 октября 2025 г.).

В настоящее время ВОЗ отслеживает несколько вариантов SARS-CoV-2:

интересующие варианты: JN.1(появившийся в августе 2023 года);

варианты под мониторингом: XFG, NB.1.8.1, LP.8.1, KP.3.1.1 и XEC.

Самый распространенный в мире вариант коронавируса – XFG (или Stratus). Он составил 81% от всех представленных последовательностей за неделю, закончившуюся 5 октября 2025 года, что представляет собой увеличение заражаемости по сравнению с данными в 69% за неделю предыдущего месяца (с 1 по 7 сентября 2025 года).

На вариант NB.1.8.1 (штамм относится к "сложным" вариантам вируса и содержит несколько мутаций, которые могут влиять на его поведение) пришлось 12% всех представленных последовательностей за неделю с 1 по 5 октября 2025 года. Это представляет собой уменьшение заражаемости, если сравнивать с 21% за неделю предыдущего месяца (с 1 по 7 сентября 2025 года).

В течение отчетного периода все остальные варианты демонстрировали тенденцию к снижению или стабилизации.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что XFG и NB.1.8.1 не представляют дополнительных рисков для общественного здравоохранения по сравнению с другими циркулирующими в настоящее время вариантами SARS-CoV-2. На региональном уровне в течение отчетного периода с 7 сентября по 5 октября 2025 года показатель XFG увеличился только в регионе Западной части Тихого океана, Европейском регионе и Америке, в то время как показатель NB.1.8.1 снизился во всех остальных регионах". ВОЗ

Эпидемиологическая ситуация в Казахстане

По данным Министерства здравоохранения Казахстана на 6 ноября, за предшествующую неделю в стране зарегистрировано 106 930 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это на 1,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого эпидемиологического сезона, когда было зафиксировано 108 513 случаев.

"С 1 сентября текущего года зарегистрировано 1 128 140 случаев ОРВИ, что тоже ниже, чем годом ранее (в 1,2 раза). Среди заболевших 66% составляют дети до 14 лет – 750 319 случаев", – сообщили в Минздраве страны.

Кроме того, с начала сезона, а это с сентября 2025 года, в стране лабораторно подтверждено 45 случаев гриппа типа А (H3N2), из них 23 – у детей. Также проведено 1456 лабораторных исследований на негриппозные вирусы, положительные результаты получены в 30% случаев. Наиболее часто выявляются риновирус (60%), парагрипп (14,4%) и бокавирус (10,5%).

В стационарах страны развернуто 7 222 инфекционные койки, из которых сейчас занято 39%. Госпитализированы 2 793 пациента, в том числе 2 433 с ОРВИ и 360 с пневмониями.

"Перегрузки инфекционных отделений не наблюдается – во всех регионах имеется достаточный резерв коек на случай дальнейшего роста заболеваемости", – заключили в Минздраве.

Для профилактики заболеваний закуплены 2,1 миллиона доз вакцин против гриппа, что позволит вакцинировать около 11% населения. К настоящему моменту прививку сделали 1 689 178 казахстанцев, вакцина продолжает поступать в регионы.

Безусловно, врачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также меньше посещать общественные места.

В период подъема заболеваемости не забывать про общие меры профилактики:

повышать иммунную систему: употреблять витамин С;

использовать оксолиновую мазь по назначению врача;

сократить посещение массовых мероприятий, проветривать помещения с проведением влажной уборки, избегать контакта с больными ОРВИ, если контакт неизбежен, то необходимо находиться в маске, соблюдать правила личной гигиены;

в случае заболевания необходимо находиться дома, не заниматься самолечением, вызвать медицинского работника, во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;

не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения, в места проведения культурно-массовых мероприятий.

