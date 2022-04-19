Дела о пытках и истязаниях хотят передать на рассмотрение суда присяжных

После вступления закона в силу с 1 января 2023 года присяжные будут в случае ходатайства об этом подсудимого рассматривать все дела об особо тяжких преступлениях.

На сегодняшний день с участием присяжных рассматриваются 14 составов, с 1 января 2023 года будет 30 составов. В результате принятия поправок судами с участием присяжных будет рассматриваться 44 состава тяжких и особо тяжких преступлений.

К примеру, планируется, что с 2024 года с участием присяжных будут рассматривать следующие виды тяжких преступлений:

пытки, истязание беременных, несовершеннолетних с применением пыток;

скотокрадство;

хулиганство с применением оружия;

незаконная охота;

управление ТС в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно статистическим данным, в 2021 году с участием присяжных было рассмотрено 59 дел в отношении 85 лиц. Из них осуждено 78, оправдано – семь лиц.

Как считают разработчики поправок, предлагаемые изменения будут иметь положительные последствия, такие как: демократизация судебной системы, повышение уровня доверия к судам, участие гражданского общества в процедуре отправления правосудия, повышение правовой культуры и правового сознания общества, повышение уровня удовлетворенности от результатов отправления правосудия.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения.