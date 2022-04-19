В Казахстане сократят список разрешительных документов для МСБ

Жаксылыков напомнил, что главой государства на восьмом съезде Нацпалаты предпринимателей РК поставлена задача по определению новой стратегии развития малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2030 года.

Во исполнение данного поручения разработан проект концепции развития малого и среднего предпринимательства в РК до 2030 года. Целью принятия документа является стимулирование и развитие экономической активности бизнеса и создание конкурентоспособных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Тимур Жаксылыков

Для этого в документе сформированы подходы к развитию МСП, направленные на оказание приоритетной поддержки предпринимателям, обладающим потенциалом для роста.

Реализация выработанных подходов будет осуществляться посредством соблюдения принципов: поддержки и поощрения предпринимательских инициатив, поощрения фискальной добропорядочности, способствования выходу из тени, содействия росту конкурентоспособности МСП. Подходы развития МСП будут построены по принципу пирамиды. Тимур Жаксылыков

В частности, хотят создать институциональную среду, обеспечивающую предпринимательскую активность; развить регулирование предпринимательской деятельности, влияющей на бизнес-климат и бизнес-среду; обеспечить эффективность структуры мер господдержки.

Концепцией планируется отмена законодательных и регуляторных актов, создающих несправедливые привилегии отдельным участникам рынка; сокращение регуляторных барьеров для МСП; предпочтение коллективным выгодам перед индивидуальными с целью повышения эффективности использования ограниченных бюджетных ресурсов; стимулирование создания избыточного предложения качественной промышленной, инновационной и креативной инфраструктуры для начинающего и действующего бизнеса; автоматизация и цифровизация отчетности; сокращение разрешительных документов. Тимур Жаксылыков

По словам Жаксылыкова, предлагается переориентировать систему предоставления мер комплексной поддержки на эффективных и конкурентоспособных предпринимателей.

Реализация положений концепции позволит довести к 2030 году долю МСП в ВВП до 40%; долю среднего предпринимательства в ВВП – до 20%; количество занятых в МСП – до 5 млн человек. Принятие концепции будет способствовать трансформации малого бизнеса в средний и среднего – в крупный.

По итогам обсуждения в правительстве концепция была утверждена.