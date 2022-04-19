Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:54 19.04.2022

В Казахстане сократят список разрешительных документов для МСБ

Казахстан, правительство, бизнес, проект концепции, принятие Фото: pixabay
Первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков на заседании правительства представил проект концепции развития малого и среднего бизнеса (МСБ) до 2030 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Жаксылыков напомнил, что главой государства на восьмом съезде Нацпалаты предпринимателей РК поставлена задача по определению новой стратегии развития малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2030 года.

Во исполнение данного поручения разработан проект концепции развития малого и среднего предпринимательства в РК до 2030 года. Целью принятия документа является стимулирование и развитие экономической активности бизнеса и создание конкурентоспособных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).Тимур Жаксылыков

Для этого в документе сформированы подходы к развитию МСП, направленные на оказание приоритетной поддержки предпринимателям, обладающим потенциалом для роста.

Реализация выработанных подходов будет осуществляться посредством соблюдения принципов: поддержки и поощрения предпринимательских инициатив, поощрения фискальной добропорядочности, способствования выходу из тени, содействия росту конкурентоспособности МСП. Подходы развития МСП будут построены по принципу пирамиды.Тимур Жаксылыков

В частности, хотят создать институциональную среду, обеспечивающую предпринимательскую активность; развить регулирование предпринимательской деятельности, влияющей на бизнес-климат и бизнес-среду; обеспечить эффективность структуры мер господдержки.

Концепцией планируется отмена законодательных и регуляторных актов, создающих несправедливые привилегии отдельным участникам рынка; сокращение регуляторных барьеров для МСП; предпочтение коллективным выгодам перед индивидуальными с целью повышения эффективности использования ограниченных бюджетных ресурсов; стимулирование создания избыточного предложения качественной промышленной, инновационной и креативной инфраструктуры для начинающего и действующего бизнеса; автоматизация и цифровизация отчетности; сокращение разрешительных документов.Тимур Жаксылыков

По словам Жаксылыкова, предлагается переориентировать систему предоставления мер комплексной поддержки на эффективных и конкурентоспособных предпринимателей.

Реализация положений концепции позволит довести к 2030 году долю МСП в ВВП до 40%; долю среднего предпринимательства в ВВП – до 20%; количество занятых в МСП – до 5 млн человек. Принятие концепции будет способствовать трансформации малого бизнеса в средний и среднего – в крупный.

По итогам обсуждения в правительстве концепция была утверждена.

Оксана Скибан
МНЭ РК Казахстан
Как изменятся полномочия президента Казахстана
18.04.2022
Незаконный вывод средств из Казахстана: наложен арест на 28 млн долларов
18.04.2022
Доллар подешевел на торгах
18.04.2022
Назначен новый вице-министр юстиции Казахстана
18.04.2022
Стало известно, когда начнут строительство третьей очереди метро в Алматы
18.04.2022
Главная Топ LIVE Все