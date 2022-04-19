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09:42 19.04.2022

Увеличат количество авиарейсов из Беларуси в Казахстан

самолет в небе Фото: pixnio
С 29 апреля белорусская авиакомпания «Белавиа» планирует увеличить количество международных рейсов из Минска в города Нур-Султан и Алматы, передает Zakon.kz.
Количество рейсов по маршруту Минск – Нур-Султан планируется увеличить с пяти до семи в неделю, по маршруту Минск – Алматы – с трех до семи в неделю.Комитет гражданской авиации МИИР РК

Как сообщили в комитете, общее количество рейсов между странами достигнет 14 в неделю.

Перевозка осуществляется на воздушных судах EMB190, EMB 170, Boeing 737.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.

Анастасия Стативкина
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