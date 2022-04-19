Увеличат количество авиарейсов из Беларуси в Казахстан

Количество рейсов по маршруту Минск – Нур-Султан планируется увеличить с пяти до семи в неделю, по маршруту Минск – Алматы – с трех до семи в неделю. Комитет гражданской авиации МИИР РК

Как сообщили в комитете, общее количество рейсов между странами достигнет 14 в неделю.

Перевозка осуществляется на воздушных судах EMB190, EMB 170, Boeing 737.