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Законодательство РК
09:51 19.04.2022

Срок уплаты ряда налогов и платежей истекает 20 апреля

истекает срок уплаты налогов и платежей Фото: pexels
В Казахстане 20 апреля 2022 года истекает срок уплаты ряда налогов и платежей, гражданам необходимо предоставить формы отчетности, передает Zakon.kz.

По информации ДГД Алматы, необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

  • расчет суммы авансовых платежей по КПН, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по КПН, за II-IV кварталы 2022 года (ф. 101.02);

  • заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за март 2022 года (ф. 328.00);

  • расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в марте 2022 года) – ф. 851.00;

  • декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год (для плательщиков – операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении разрешительного документа в период с 21 по 31 марта 2022 года) – ф. 870.00.

Также необходимо уплатить следующие налоги и платежи:

НДС в Евразийском экономическом союзе за март 2022 года;

акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств – членов ЕАЭС за март 2022 года;

плату за негативное воздействие на окружающую среду: выкуп норматива операторами объектов I и II категорий по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме (при оформлении разрешительного документа с 21 по 31 марта 2022 года) за 2022 год;

плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за I квартал 2022 года;

плату за цифровой майнинг за I квартал 2022 года.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.

Лариса Черненко
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