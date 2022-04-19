Рекордное количество грантов выделят для колледжей в этом году – Аймагамбетов

По доступу к высшему образованию – за последние годы в два раза увеличено количество грантов. В этом году предусмотрено 73 тыс. грантов. Также вдвое повышен размер стипендии. В цифровой формат переведена сдача ЕНТ. В данное время предоставляется возможность сдавать ЕНТ четыре раза в год. Это очень хорошо для наших детей. Если сдается не в июле, как раньше, то сейчас они могут сдавать ЕНТ, начиная с января. Можно сказать, что это одно из положительных решений, чтобы не было оттока за рубеж. Также повышен пороговый бал для педагогических направлений до 75 баллов, в медицинский – до 70 баллов и юридический – до 75 баллов. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов

По словам главы МОН, по поручению президента до 60% увеличена доля грантов на технические специальности.

Вместе с тем министр сообщил, что количество грантов для колледжей также ежегодно увеличивается.

В этом году (для колледжей. – Прим. ред.) увеличивается до рекордного количества – 31 тыс. грантов. Основные гранты будут предоставлены по техническому образованию. Также исключены экзамены и введена спецквота для социально уязвимых категорий населения. Гранты будут предоставляться не каждому колледжу. То есть определенный студент выигрывает грант и он выбирает определенный колледж. Финансирование будет направляться в выбранный им колледж. За счет этого будет повышена конкурентоспособность колледжей по подготовке кадров. Самое главное – это соответствие запросам рынка труда. Асхат Аймагамбетов

Также глава Минобразования рассказал, как было раньше.

Какие должны предоставляться дисциплины, каково должно было быть содержание – это все регулировалось министерством. Как вы знаете, требования рынка труда постоянно меняются. Образовательные программы не всегда соответствовали, была очень долгая бюрократическая процедура для внесения в них изменений, поэтому колледжам предоставляется академическая самостоятельность. Асхат Аймагамбетов

Таким образом, по словам министра, не государство, а учебные заведения совместно с работодателями получили возможность регулировать образовательные программы.

Глава МОН уточнил, что вузам тоже предоставляется академическая самостоятельность.