11:04 19.04.2022
Госизмена, шпионаж: КНБ задержал группу лиц
Фото: pexels
Комитетом национальной безопасности Казахстана по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашении государственных секретов задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства, сообщает Zakon.kz.
Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.175 (государственная измена), ст.176 (шпионаж) и ч.3 ст. 185 (незаконное собирание и разглашение государственных секретов) УК РК.Пресс-служба КНБ РК
Следственном судом, как отметили в ведомстве, в отношении этой группы лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Уголовные дела имеют гриф «Секретно», в связи с чем, иная информация в интересах следствия не разглашается.Пресс-служба КНБ
Напомним, в начале апреля стало известно о задержании агента иностранной разведки, который планировал покушение на президента Казахстана и ряд других высокопоставленных государственных служащих.
При обыске были изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег.