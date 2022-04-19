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Законодательство РК
11:04 19.04.2022

Госизмена, шпионаж: КНБ задержал группу лиц

КНБ, госизмена, задержание Фото: pexels
Комитетом национальной безопасности Казахстана по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашении государственных секретов задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства, сообщает Zakon.kz.
Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.175 (государственная измена), ст.176 (шпионаж) и ч.3 ст. 185 (незаконное собирание и разглашение государственных секретов) УК РК.Пресс-служба КНБ РК

Следственном судом, как отметили в ведомстве, в отношении этой группы лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовные дела имеют гриф «Секретно», в связи с чем, иная информация в интересах следствия не разглашается.Пресс-служба КНБ

Напомним, в начале апреля стало известно о задержании агента иностранной разведки, который планировал покушение на президента Казахстана и ряд других высокопоставленных государственных служащих.

При обыске были изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег.

Анастасия Московчук
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