Госизмена, шпионаж: КНБ задержал группу лиц

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.175 (государственная измена), ст.176 (шпионаж) и ч.3 ст. 185 (незаконное собирание и разглашение государственных секретов) УК РК. Пресс-служба КНБ РК

Следственном судом, как отметили в ведомстве, в отношении этой группы лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовные дела имеют гриф «Секретно», в связи с чем, иная информация в интересах следствия не разглашается. Пресс-служба КНБ

Напомним, в начале апреля стало известно о задержании агента иностранной разведки, который планировал покушение на президента Казахстана и ряд других высокопоставленных государственных служащих.