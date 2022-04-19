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11:05 19.04.2022

Время последнего посещения можно будет скрыть в WhatsApp от определенных контактов

WhatsApp Фото: pixabay
В WhatsApp появится функция, которая ограничит доступ к статусу «Последнее посещение» от определенных контактов, передает Zakon.kz.

Последняя бета-версия WhatsApp доступна для iOS и содержит опцию, которая позволит пользователю запретить определенным контактам видеть их статус «Последнее посещение».

Статус «Последнее посещение» предоставляет информацию, позволяющую предположить, было ли просмотрено получателем сообщение. В настоящее время эту функцию можно полностью отключить.

Новая функция позволит пользователям выбирать определенные контакты, которые не будут видеть ваш статус «Последнее посещение». При выборе данной функции пользователь также не сможет видеть информацию о последнем посещении лиц в списке исключений.

Рабочая версия этой функции может быть доступна в кратчайшие сроки.

Анастасия Стативкина
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