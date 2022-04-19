11:40 19.04.2022
Генпрокуратура расследует более 20 дел по фактам вывода средств из Казахстана – Жамаубаев
Фото: Zakon.kz
Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства прокомментировал вопрос о возврате незаконно вывезенных из страны средств, передает корреспондент Zakon.kz.
Министерство финансов совместно с Национальным банком анализирует всю статистику, информацию. Мы передавали в Агентство по финмониторингу около восьми случаев. Они должны были провести досудебное расследование, а после, если необходимо будет, заведут уголовные дела. Если не ошибаюсь, сумма в пределах 1 млрд долларов США по восьми случаям. Министр финансов Ерулан Жамаубаев
Министр также рассказал о фактах незаконного вывода из страны средств, расследуемых Генпрокуратурой.
Генеральная прокуратура расследует более 20 уже заведенных уголовных дел. По ним сумма ущерба также оценивается около 1 млрд долларов. Но более подробную информацию они могут дать сами. Ерулан Жамаубаев