Генпрокуратура расследует более 20 дел по фактам вывода средств из Казахстана – Жамаубаев

Министерство финансов совместно с Национальным банком анализирует всю статистику, информацию. Мы передавали в Агентство по финмониторингу около восьми случаев. Они должны были провести досудебное расследование, а после, если необходимо будет, заведут уголовные дела. Если не ошибаюсь, сумма в пределах 1 млрд долларов США по восьми случаям. Министр финансов Ерулан Жамаубаев

Министр также рассказал о фактах незаконного вывода из страны средств, расследуемых Генпрокуратурой.