12:06 19.04.2022
За участие в январских погромах выплачивали от 20 до 100 долларов — Генпрокуратура
Фото: Zakon.kz
Следствие установило граждан, которые финансировали участников январских беспорядков, сообщил заместитель начальника Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент Zakon.kz.
По выявлению организаторов и участников беспорядков активно ведется следствие. Елдос Килымжанов
По словам Килымжанова, в Алматинской области установлены граждане О. и Н., которые в Талдыкоргане финансировали участников беспорядков, а также способствовали причинению ущерба имуществу граждан и захвату государственных объектов.
За участие в погромах выплачивали от 20 до 100 долларов на человека. Данные факты установлены в ходе следствия и подтверждаются допросами лиц, подозреваемых в участии в беспорядках. Елдос Килымжанов