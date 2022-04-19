За участие в январских погромах выплачивали от 20 до 100 долларов — Генпрокуратура

По выявлению организаторов и участников беспорядков активно ведется следствие. Елдос Килымжанов

По словам Килымжанова, в Алматинской области установлены граждане О. и Н., которые в Талдыкоргане финансировали участников беспорядков, а также способствовали причинению ущерба имуществу граждан и захвату государственных объектов.