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Законодательство РК
12:06 19.04.2022

За участие в январских погромах выплачивали от 20 до 100 долларов — Генпрокуратура

Беспорядки, Алматы, январь, расследование Фото: Zakon.kz
Следствие установило граждан, которые финансировали участников январских беспорядков, сообщил заместитель начальника Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент Zakon.kz.
По выявлению организаторов и участников беспорядков активно ведется следствие. Елдос Килымжанов

По словам Килымжанова, в Алматинской области установлены граждане О. и Н., которые в Талдыкоргане финансировали участников беспорядков, а также способствовали причинению ущерба имуществу граждан и захвату государственных объектов.

За участие в погромах выплачивали от 20 до 100 долларов на человека. Данные факты установлены в ходе следствия и подтверждаются допросами лиц, подозреваемых в участии в беспорядках. Елдос Килымжанов
Айша Тулеубекова
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