12:21 19.04.2022
Четыре вуза и 29 колледжей на стадии закрытия – МОН РК
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На заседании правительства министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал, сколько высших учебных заведений и колледжей в Казахстане уже закрыли и какое количество еще в процессе закрытия, передает корреспондент Zakon.kz.
Президентом поручено открыть не менее пяти филиалов зарубежных университетов. В стране функционирует филиал Университета Де Монтфорт (Лестер), он дает британский диплом. Также будет создан филиал Университета Аризоны на базе Университета СКО имени Козыбаева. Также в Атырау и Алматы будут открыты ведущие зарубежные технические университеты. Мы сейчас проводим переговоры.Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов
По словам министра, для качественной подготовки кадров контроль будет проводиться в двух направлениях. Первое — лишение лицензии либо закрытие некачественного вуза или колледжа. Второе — профилизация вуза или колледжа, возврат непрофильных и невостребованных приложений к лицензии.
В настоящее время закрыты 15 вузов и 31 колледж. На стадии закрытия еще четыре вуза и 29 колледжей. Обеспечен возврат 500 приложений к лицензиям у 61 вуза и 2200 приложений у 375 колледжей. Число вузов, готовящих педагогов, уменьшилось с 86 до 50. Мы видим, что не было качественного обучения, поэтому только те, кто дает качественное образование, будет работать. Количество вузов, готовящих юристов, сократилось с 72 до 61. Глава МОН РК
Аймагамбетов добавил, что работа в этом направлении будет продолжаться.
Допустим, по специальности «IT» и «Туризм» в квалификационные требования внесены изменения по привлечению практиков-специалистов из реального сектора экономики. Преподавать должны не только профессоры, но и практики, например, программисты. Важно, чтобы они приходили в учебные заведения, делились своим опытом. Также введено лицензирование со сроком пять лет. Эта норма была поддержана Мажилисом и Сенатом. Асхат Аймагамбетов