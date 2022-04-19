Четыре вуза и 29 колледжей на стадии закрытия – МОН РК

Президентом поручено открыть не менее пяти филиалов зарубежных университетов. В стране функционирует филиал Университета Де Монтфорт (Лестер), он дает британский диплом. Также будет создан филиал Университета Аризоны на базе Университета СКО имени Козыбаева. Также в Атырау и Алматы будут открыты ведущие зарубежные технические университеты. Мы сейчас проводим переговоры. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов

По словам министра, для качественной подготовки кадров контроль будет проводиться в двух направлениях. Первое — лишение лицензии либо закрытие некачественного вуза или колледжа. Второе — профилизация вуза или колледжа, возврат непрофильных и невостребованных приложений к лицензии.

В настоящее время закрыты 15 вузов и 31 колледж. На стадии закрытия еще четыре вуза и 29 колледжей. Обеспечен возврат 500 приложений к лицензиям у 61 вуза и 2200 приложений у 375 колледжей. Число вузов, готовящих педагогов, уменьшилось с 86 до 50. Мы видим, что не было качественного обучения, поэтому только те, кто дает качественное образование, будет работать. Количество вузов, готовящих юристов, сократилось с 72 до 61. Глава МОН РК

Аймагамбетов добавил, что работа в этом направлении будет продолжаться.