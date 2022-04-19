Роман Скляр рассказал, кому выгодна отмена утильсбора

Популисты могут сколько угодно упражняться в словесности, акции проводить, но правительство работало и работает над развитием промышленности. Развитие промышленности – не самоцель. ВВП – это тоже не самая главная цель. Главная задача – создание качественных высокопродуктивных, высокооплачиваемых рабочих мест. Мы должны обучать нашу молодежь, они должны работать на современных предприятиях и производить. Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр

Как отметил Скляр, «импортозамещение – избитая фраза уже, но мы не должны со временем ее нивелировать».

Мы должны быть независимыми не только в продовольственной безопасности, не только в транспортной безопасности, но и в промышленной безопасности. Любое уважающее себя государство, которое видит себя промышленно развитой страной или в настоящем или в будущем, – предпринимает такие же меры, мы должны создавать рабочие места. Вы задумайтесь об этом. Роман Скляр

Также первый заместитель премьер-министра РК рассказал, кому выгодна отмена утильсбора.

Я говорил в марте – глубже посмотрите на этот вопрос. Кому выгодно это? Это выгодно импортерам, которые создают минимум рабочих мест, которые не платят абсолютно все налоги. Я приводил пример, еще раз повторю, потому что опять эта тема поднимается. Роман Скляр

Кроме того, спикер привел пример.

Одна заокеанская компания, которая производит сельхозтехнику, присылает ее к нам, но в течение многих лет ее реализует другая европейская компания. Вас это не смущает? Сколько они платят налогов? Мы говорим, что есть и другие компании, которые открыли производство у нас в Петропавловске. Это не так дорого стоит, но они не хотят этого делать, потому что теряют свою большую маржу. Роман Скляр

Как отметил первый заместитель премьер-министра РК, в законе о промышленной сборке сказано – завод, который находится на территории Казахстана, должен машкомплект покупать только от завода-производителя.

Должна быть прозрачной вся его стоимость. Когда привозит продукцию импортер, мы не сможем понять цену, она прошла через несколько посредников, сколько они ее накрутили и как они ее продают. В этом отличие. Еще задумайтесь – сколько рабочих мест создает импортер и сколько рабочих мест создает промышленное предприятие, которое осуществляет сборку. Есть разница. В этом суть. Роман Скляр