Токаев: Мы намерены развивать дружественные отношения со всеми странами мира

Верительные грамоты вручили послы Кубы – Оскар Сантана Леон (с резиденцией в городе Нур-Султане), Бангладеш – Камрул Ахсан, Доминиканской Республики – Франк Ганс Данненберг Кастельянос, Аргентины – Эдуардо Антонио Зуайн, Перу – Хуан Хенаро дель Кампо Родригес, Нигерии – Якубу Сантураки Сулейман, Лаоса – Вилаван Йиапохэ, Чада – Адам Бешир Махамуд, Руанды – Фиделис Нтампака Миронко, Бенина – Акамби Андре Окунлола-Биау.

Как отмечено на сайте Акорды, поздравив послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, глава государства заверил их в полной поддержке и содействии со стороны своей администрации и казахстанского правительства в выполнении благородных обязательств в нашей стране.

В своем выступлении Токаев подчеркнул, что геополитическая и геоэкономическая ситуация в мире является самой сложной за три последних десятилетия. По словам президента, серьезным испытанием для наших стран стала пандемия коронавируса.

Фото: akorda.kz

Наряду с этим нарастающая напряженность в международных отношениях оказывает негативное влияние на мировое развитие. В этой связи президент высказал надежду на скорейшее и справедливое урегулирование конфликтов в соответствии с Уставом ООН.

Глава государства отметил, что многонациональный и многоконфессиональный Казахстан вступает в новый этап своего развития.

Провозгласив новую эру демократических преобразований, мы приступили к беспрецедентной децентрализации государственной власти, усиливая систему сдержек и противовесов, – сообщил он.

Токаев подчеркнул, что укрепление доверия иностранных инвесторов и торговых партнеров к экономике Казахстана является непреложным приоритетом.

Мое правительство сохранит приверженность открытости национальной экономики, неприкосновенности контрактов и беспощадной борьбе с коррупцией. Эти реформы представляют собой переломный момент в истории нашего народа. Мы выбираем курс на ускоренное развитие, а не на стагнацию, – заявил Токаев.

Президент сказал, что для построения подлинно конкурентоспособного, демократического и социального государства мы намерены развивать взаимовыгодные и дружественные отношения со всеми странами мира.

Фото: akorda.kz