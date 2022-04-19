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Законодательство РК
13:41 19.04.2022

Школьница ради лайков в TikTok имитировала попытку суицида в Алматинской области

алматинская область, школьница, суицид, имитирование, полиция Фото: piqsels
В Алматинской области 13-летняя школьница имитировала попытку суицида ради лайков в TikTok. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Zakon.kz.


Факт зарегистрирован в Илийском районе, где 18 апреля к местным правоохранителям поступило сообщение о попытке суицида. В телефонном разговоре с дежурным офицером полиции учащаяся одной из сельских школ призналась, что решила якобы покончить с собой, прыгнув с крыши высотного здания.Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

На место прибыл участковый инспектор, который убедил 13-летнюю школьницу отказаться от необдуманного поступка. Девочку передали родителям, с которыми полицейские провели разъяснительную беседу о надлежащем ее воспитании.

Школьница призналась, что на самом деле не планировала самоубийство, оправдывая свои действия обычной детской шалостью. Как выяснилось, она опоздала на занятия и решила ради забавы взобраться на крышу брошенного двухэтажного здания, сообщить в полицию о желании покончить с собой и снять весь процесс на мобильный телефон.Пресс-служба ДП Алматинской области

Как сообщили в полиции Илийского района, подросток из вполне благополучной семьи, администрация школы характеризует девочку только с положительной стороны.

Свое странное поведение по поводу попытки суицида она объяснила желанием снять интригу на видео, выложить его в TikTok и собрать максимальное количество лайков, – добавили в районной полиции.

Инспекторы ювенальной полиции будут отслеживать поведение несовершеннолетней. В ближайшее время девочке предстоит работа со школьным психологом. В отношении родителей составлен адмпротокол по ст. 127 КоАП РК.

Динара Халдарова
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