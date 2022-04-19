Школьница ради лайков в TikTok имитировала попытку суицида в Алматинской области





Факт зарегистрирован в Илийском районе, где 18 апреля к местным правоохранителям поступило сообщение о попытке суицида. В телефонном разговоре с дежурным офицером полиции учащаяся одной из сельских школ призналась, что решила якобы покончить с собой, прыгнув с крыши высотного здания. Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

На место прибыл участковый инспектор, который убедил 13-летнюю школьницу отказаться от необдуманного поступка. Девочку передали родителям, с которыми полицейские провели разъяснительную беседу о надлежащем ее воспитании.

Школьница призналась, что на самом деле не планировала самоубийство, оправдывая свои действия обычной детской шалостью. Как выяснилось, она опоздала на занятия и решила ради забавы взобраться на крышу брошенного двухэтажного здания, сообщить в полицию о желании покончить с собой и снять весь процесс на мобильный телефон. Пресс-служба ДП Алматинской области

Как сообщили в полиции Илийского района, подросток из вполне благополучной семьи, администрация школы характеризует девочку только с положительной стороны.

Свое странное поведение по поводу попытки суицида она объяснила желанием снять интригу на видео, выложить его в TikTok и собрать максимальное количество лайков, – добавили в районной полиции.