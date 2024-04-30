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Смерть школьницы в Алматинской области прокомментировали в полиции

Смерть девочки в Алматинской области, школа, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 17:50 Фото: polisia.kz
В Департаменте полиции Алматинской области предоставили комментарий по факту смерти школьницы во время занятий, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в полиции, на теле ребенка не обнаружили видимых телесных повреждений.

"Информация о смерти несовершеннолетней зарегистрирована в полиции Карасайского района. Согласно предварительным данным, видимых телесных повреждений на теле девочки не имеется. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Ведется расследование", – говорится в комментарии ДП.

30 апреля стало известно о том, что в одной из школ Карасайского района Алматинской области во время уроков неожиданно умерла 10-летняя девочка.

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Школьница умерла в Алматинской области
Школьница неожиданно умерла во время занятий в Алматинской области
Ирина Капитанова
Алматинская область 2024 год Полиция
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