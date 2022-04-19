14:09 19.04.2022
Аймагамбетов: Нужно думать, как усовершенствовать процедуру ЕНТ
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Министра образования и науки Казахстана Асхата Аймагамбетова вновь спросили про Единое национальное тестирование (ЕНТ) для выпускников школ, передает корреспондент Zakon.kz.
Я сам не являюсь поклонником ЕНТ. Но, тем не менее, это самая лучшая из всех возможностей для поступления в вузы. Я считаю, что нам сегодня нужно думать о том, как сделать так, чтобы усовершенствовать эту процедуру. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов
Глава Минобразования напомнил, что сейчас выпускники школ сдают ЕНТ в электронном формате. Испытать удачу можно порядка четырех раз.
Более того, мы дали возможность нашим выпускникам поступать в вузы не летом, как это было раньше, а зимой. Условно, если школьник сдает первое платное ЕНТ в январе и получает пороговый балл, то может сразу же подать документы в вуз и условно быть зачисленным. Сегодня предпринимаются необходимые меры для того, чтобы снизить эмоциональную нагрузку.Асхат Аймагамбетов
Министр объяснил, что условия сдачи тестирования ужесточаются только для того, чтобы обеспечить прозрачность. К примеру, если в 2019 году у 117 тыс. сдающих ЕНТ было обнаружено 128 тыс. запрещенных предметов, то в 2020 году у 122 тыс. выпускников было обнаружено около 2,5 тыс. таких предметов.
Запрещенные предметы на ЕНТ: шпаргалки, таблица Менделеева, калькулятор, мобильные средства связи, рации, трекеры, видеокамеры, фотоаппараты, планшеты, ноутбуки, модемы, плееры, наушники, устройства обмена информацией.
Закон суров, но это – закон. В настоящее время количество запрещенных предметов на ЕНТ снизилось в сотни раз. Сейчас не более одной тысячи в среднем выявляем – динамика и тренд очевидны.Асхат Аймагамбетов
Напомним, 14 февраля в правила проведения ЕНТ внесли некоторые изменения.