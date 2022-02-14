В правила проведения ЕНТ внесли изменения

Изменены сроки подачи заявления на участие в ЕНТ и проведения тестирования. Расширен перечень предметов и устройств, которые запрещено проносить с собой.

Речь идет о мобильных средствах связи (сотовые телефоны, планшеты, iPad (Айпад), iPod (Айпод), смартфоны, рации, ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), смарт-часы, наушники проводные, беспроводные, микронаушники, беспроводные видеокамеры, GPS (ДжиПиЭс) навигаторы, GPS (ДжиПиЭс) трекеры, устройства удаленного управления, а также другие устройства обмена информацией.

Для начала тестирования поступающему необходимо:

указать свой логин и пароль для входа в систему тестирования; пройти авторизацию лица человека через камеры, установленные на компьютере; открыть интерфейс «тестирование ЕНТ»; выбрать язык сдачи, при этом после начала тестирования он не меняется; выбрать комбинацию профильных предметов и подтвердить правильность выбора; приступить к сдаче ЕНТ.

При каждом выходе и входе в систему тестирования поступающие через камеры, установленные на компьютере, проходят авторизацию лица человека.

Также предусматривается, что в случае отключения электричества в пункте проведения ЕНТ или при других форс-мажорных обстоятельствах, при которых запись тестирования не ведется, оно приостанавливается (отменяется) и переносится на другой день с составлением акта о приостановлении и переносе экзамена.

При этом правила дополнены новой формой составления акта о приостановлении и переносе процесса тестирования. Он составляется совместно администратором тестирования и региональной государственной комиссией.

С 15 до 3 минут сокращен перерыв, предоставляемый по истечении 120 минут с начала тестирования.

Лицам с ограниченными возможностями (с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата) для тестирования дополнительно предоставляется 40 минут.

Напомним, обычная продолжительность тестирования – 240 минут.

Посмотреть все внесенные изменения можно здесь.