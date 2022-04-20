Любое посещение оставляет «след» – оперативник рассказал, как вычисляют наркодилеров

— Диас, почему вы решили стать полицейским и выбрали именно это направление?

— Желание стать полицейским появилось еще в детстве. После учебы начал работать в Сарыаркинском районном управлении внутренних дел в столице по общеуголовным преступлениям, а именно – кражи, грабежи, угоны и так далее. Последние четыре года работаю в Управлении по борьбе с наркопреступностью.

Тут специфика тяжелее. Если объяснить простым языком, то на прежнем месте моей работы преступление совершалось, после мы подключались к поискам человека, который это сделал. Здесь же наоборот. Мы должны сами выявлять, доказать, что он продает наркотики. Тактика другая.

— Можно ли привыкнуть и не волноваться во время задержания?

— При первом задержании, в котором я участвовал, конечно, нервничал. Это ведь не так просто схватить человека за руку. Нужно учитывать все моменты. Например, чтобы подозреваемый не успел уничтожить товар. Снять это на камеру, чтобы подозреваемый не говорил, что ему его подбросили. Волнение бывает на каждом задержании.

Фото: Департамент полиции города Нур-Султана

— Для начала нужно понять, что такое легализация марихуаны. Все считают, что это безобидный наркотик. Например, рассмотрим опыт Канады, Грузии, США. Сторонники легализации говорят, что это даст большой приток туристов, дополнительный приток средств в страну. Что имеем на выходе? Если вы до этого занимались незаконной продажей такого наркотика, то говорите спасибо за легализацию, не платите налоги, также продаете своим клиентам, в том числе и без рецептурного разрешения врача, а полиция ничего не может сделать с этим. То есть налоги и отчисления, возможно, и не будут платиться. Это раз.

Далее. Посмотрите статистику несовершеннолетних, втянутых в первичную наркоманию в возрасте до 13 лет. Во всех этих странах рост в 115% буквально за год. Таким образом появляется новое поколение малолетних наркоманов. Другой фактор – статистика ДТП, совершенных в состоянии наркотического опьянения. Приведу конкретный пример. Есть папироса с каннабисом. ТГК (тетрагидроканнабинол — продукт окисления основного действующего вещества конопли. – Прим. ред ) вызывает опьянение, человек употребляет наркотик и садится за руль. Теперь посмотрите данные по ДТП в состоянии наркотического опьянения в этих странах. Тем более с летальным исходом.

Изначально конопля – хороший продукт, из которого делаются лен, краски, лекарственные препараты, выдержки и экстракты всевозможные. При этом я не говорю, что сигареты и алкоголь лучше. Любая форма зависимости — плохо.

Фото: АФМ РК

— Всегда есть моменты для доработки. Например, ст. 440 Административного кодекса – появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. К примеру, легально покупаешь банку пива, выпиваешь ее дома, выходишь на улицу и, если твое поведение будет неадекватно, могут составить протокол. При этом покупаешь незаконно наркотик, употребляешь его, выходишь в таком состоянии на улицу. На все смартфоны тебя снимают, выкладывают видео в соцсети, но полиция ничего с этим не может сделать. Потому что опьянение не от алкоголя, а от наркотика. Нужно прорабатывать, чтобы добавили уточнение: «…в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения».

Законодательство у нас очень жесткое, в Казахстане введена санкция максимального срока наказания в виде пожизненного лишения свободы за наркопреступления. Сильнее уже не будет. Необходимо запомнить раз и навсегда: любой вид преступления, связанный с незаконным оборотом наркотиков, это как убийство человека. Медленное и целенаправленное убийство человека, приравнивается к геноциду. За это, я считаю, необходимо давать максимальный срок.

— Сейчас уже не 90-е годы, и героин практически сменили синтетические наркотики. В чем их опасность?

— Опасность в том, что среди употребляющих такие запрещенные препараты много склонных к суициду. Они очень сильно влияют на психику. От наркозависимых, которые употребляют «синтетику», даже запах исходит химии. Представьте 20-летнего человека, у которого уже выпадают зубы и ногти. Для примера. Человек, употребляющий героин, скорее всего, не доживет до 30 лет. Если речь идет о «синтетике», то такой наркоман даже 7 лет не протянет (с момента начала употребления. – Прим. ред.).

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

— Любое посещение сайта оставляет «след». Даже если создается чат, который отправляет необходимую информацию и прайс. Это отследить несложно. Сайты тоже в любом случае можно выявить и заблокировать. Не буду говорить, как. Просто это займет чуть больше времени. Отмечу, что случайно на такие сайты не попадешь, только по приглашению заинтересованного лица, а именно – сбытчика. Он ставит под защиту сайт, пока не отправит ссылку. Поэтому работать, с одной стороны, стало легче, но, с другой, сложнее – нужно, как в игре в шахматы, просчитать шаги преступника и доказать.

Бывает, задерживают подозреваемого в Европе или России, но позже выясняется, что он владелец такого незаконного магазина на территории Казахстана. Они, возможно, даже ни разу в нашей стране не были. Если привести пример из недавних случаев, то в этом году мы ликвидировали три нарколаборатории. Они всегда брали в аренду частные дома, внутри были колбы, газовые плиты, химические костюмы, респираторы, медицинские перчатки и смеси.

— Возможно выявить всю «цепочку»?

— Да. Даже на примере этих выявленных лабораторий. Есть организатор, есть «повар» – изготовитель наркотиков (мы их называем «поварами»), есть курьеры. Если «повар» сварил наркотик, он сообщает об этом организатору. Грубо говоря, готово 20 кг мефедрона. Организатор дает поручение перепрятать товар или, как мы называем, «клад», и сообщает крупным курьерам. То есть «повар» и курьер не знают друг друга вообще.

После того, как курьеры-оптовики забирают товар, они делают закладки меньшего веса. Далее уже задействуются курьеры, которые забирают, расфасовывают по маленьким граммам и раскладывают. Понимаете, насколько это «елочная система», которая может растянуться на 20 и более человек. Наша задача – выявить организатора, «повара» и большого курьера.

Фото: пресс-служба КНБ РК

— Курьеры – молодые люди, которые нуждаются в деньгах. С одной стороны, это может быть совершеннолетний, который еще не устроился на работу и диплом еще не получил. Даже приезжие студенты могут оказаться жертвами. Дело в том, что они идут на такое преступление, и даже сами не понимают, насколько это все серьезно. Они это понимают, к сожалению, когда на них надевают наручники. Как результат, им назначают 10 лет колонии. Это особо тяжкая статья. Иногда даже жалко становится их.

«Повар» и организатор могут получить 15 лет и более. Это необязательно люди, окончившие химический факультет. Хотя и такие случаи были. Это могут быть молодые люди, которым просто отправили методичку, формулы, инструкции по температурам и так далее.

— А как у них появляются эти инструкции и сами ингредиенты?

— Отправляется почтой не сам наркотик, а его составные элементы, и это законно. Например, химический элемент бром тоже используется для изготовления таких наркотиков. Если вы занимаетесь химией как наукой, можете его заказать. Но обычному гражданину два литра брома зачем?

Вопросы могут вызвать даже большие партии простых магнитов. Наркотик расфасовывается в небольшие пакетики, заматывается, прикладывается магнитик, и курьеры находят что-то железное, куда можно прикрепить таким образом «закладку». Опять же, простому человеку зачем большое количество магнитов? И так далее.

— Часто к распространению наркотиков привлекаются несовершеннолетние?

— Приведу в пример один случай. Были задержаны две школьницы 17-ти лет, решившие поработать курьерами. Оказалось, что это их первый выход на работу, если так можно сказать. Порядка 20 закладок были завернуты. Им оставалось лишь спрятать их, отправить своему куратору указание геолокации и сделать фото.

Когда мы изъяли вещество, выяснилось, что эта была мука. Это была своего рода стажировка. Девчатам просто повезло. Но мы провели беседу с ними и их родителями. Считаю, что до конца жизни это для них стало уроком, и впредь они в поле зрения не попадут.

Дилера интересуют только деньги. Ему неважно, кто курьер, кто покупатель. Он не задумывается об этом.

Фото: пресс-служба МВД РК

— Постоянно шмыгает носом, а ранее этого не было. Стал более суетливым, не сидит на месте, пропадает сон, под глазами появляются затемнения. Еще раз повторюсь, появляется специфический запах, если это «синтетика». От человека идет неприятный запах химии. Даже пот начинает так пахнуть. Поэтому родителям посоветовал бы на такие моменты обращать внимание.

Также, как бы это ни было неприятно, но надо проверять регулярно сотовые телефоны, с кем переписывается ребенок, проверять карманы его одежды и так далее. Стоит напомнить, что есть телефон доверия, куда вы можете абсолютно конфиденциально позвонить и сообщить об этом – 8 (7172) 71 63 93.

— Что необходимо сделать обществу, на ваш взгляд, чтобы победить проблему с продажей наркотиков и наркоманией?

— Если всемирное общество повернуть лицом к этой проблеме, то можно в разы снизить наркопотребление среди населения. Сейчас, как правило, проблема умалчивается – нет наркоманов, нет секса, нет проституции. Либо проблематика поднимается изредка, время от времени. Проблема эта испокон веков есть, искоренить ее до конца невозможно, потому что человек будет всегда стремиться к тому, чтобы получить новые ощущения и новые удовольствия.

Но можно воспитывать у подрастающего поколения неприятие наркомании, довести до ребенка, к чему приводят такие поступки, сколько человеческих судеб было сломано, сколько слез матерей было. Если обсуждать проблематику, если общество поймет, что беда может постучаться в каждый дом, если все будут заинтересованы в борьбе с наркоманией, то мы сделаем все возможное, чтобы искоренить это зло. Проще говоря, если не будет спроса – не будет предложения.