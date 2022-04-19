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16:41 19.04.2022

Амангали Бекболатов завоевал «серебро» чемпионата Азии по греко-римской борьбе

Борьба ЧА Медаль Фото: olympic.kz
В Улан-Баторе стартовал чемпионат Азии по греко-римской борьбе. Cразу пять казахстанцев получили шанс на медали континентального первенства. И первым копилку казахстанской сборной серебряной медалью пополнил Амангали Бекболатов, сообщает Zakon.kz.  

В финальной схватке весовой категории до 55 кг действующий чемпион Азии Амангали Бекболатов, ведя по ходу поединка, все же уступил японцу Юи Шиотани – 2:13. Так, 19 апреля в программе азиатского первенства за медали еще поборются Мирамбек Айнагулов (финал), Максат Ережепов (финал), Алимхан Сыздыков (финал) и Нурсултан Турсынов (схватка за третье место).

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