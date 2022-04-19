16:41 19.04.2022
Амангали Бекболатов завоевал «серебро» чемпионата Азии по греко-римской борьбе
Фото: olympic.kz
В Улан-Баторе стартовал чемпионат Азии по греко-римской борьбе. Cразу пять казахстанцев получили шанс на медали континентального первенства. И первым копилку казахстанской сборной серебряной медалью пополнил Амангали Бекболатов, сообщает Zakon.kz.
В финальной схватке весовой категории до 55 кг действующий чемпион Азии Амангали Бекболатов, ведя по ходу поединка, все же уступил японцу Юи Шиотани – 2:13. Так, 19 апреля в программе азиатского первенства за медали еще поборются Мирамбек Айнагулов (финал), Максат Ережепов (финал), Алимхан Сыздыков (финал) и Нурсултан Турсынов (схватка за третье место).
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