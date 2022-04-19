17:12 19.04.2022
Разбой в Алматы: в семейную пару стреляли при выходе из обменного пункта
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы мужчина выстрелил из травматического пистолета в семейную пару. 40-летнего подозреваемого задержали в одном из поселков Жамбылской области. Он взят под стражу, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции города, разбойное нападение произошло у обменного пункта в микрорайоне Жетысу-4.
В момент разбоя их рюкзак был пуст, но нападавший думал иначе. Он выстрелил в пару из травматического пистолета. Жизни и здоровью мужчины и женщины ничего не угрожает. Нападавшего разыскивала специальная следственно-оперативная группа. 40-летний подозреваемый был задержан в одном из поселков Жамбылской области. Сейчас он этапирован в Алматы и взят под стражу. Начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр
По факту разбойного нападения в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело.
Следствие продолжается, добавили в ведомстве.