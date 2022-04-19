Разбой в Алматы: в семейную пару стреляли при выходе из обменного пункта

По данным полиции города, разбойное нападение произошло у обменного пункта в микрорайоне Жетысу-4.

В момент разбоя их рюкзак был пуст, но нападавший думал иначе. Он выстрелил в пару из травматического пистолета. Жизни и здоровью мужчины и женщины ничего не угрожает. Нападавшего разыскивала специальная следственно-оперативная группа. 40-летний подозреваемый был задержан в одном из поселков Жамбылской области. Сейчас он этапирован в Алматы и взят под стражу. Начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр

По факту разбойного нападения в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело.

Следствие продолжается, добавили в ведомстве.