#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
524.02
545.19
5.09
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
524.02
545.19
5.09
Происшествия

В Алматы задержана молодая семейная пара

В Алматы задержана молодая семейная пара, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 11:50 Фото: YouTube/mvdkontent
Сотрудниками Министерства внутренних дел Казахстана совместно с коллегами из Комитета национальной безопасности в Алматы задержана молодая семейная пара, подозреваемая в незаконном изготовлении и хранении наркотических веществ, сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияра Мейрхана, они действовали по алгоритму, полученному от куратора в мессенджере Telegram.

"Далее подозреваемые забирали прекурсоры для изготовления синтетических наркотиков. Готовую продукцию расфасовывали для дальнейшего сбыта через закладки", – рассказал он.

Спикер уточнил, что при проведении обыска в доме изъято около 270 разовых доз, а также необходимые компоненты и оборудование.

"Проводятся следственные действия. Назначены экспертизы. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", – заключил Данияр Мейрхан.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 11:50
Свыше 1000 наркокурьеров смогут выйти условно-досрочно в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 11:50

19 декабря 2024 года в МВД прокомментировали вопрос легализации марихуаны в Казахстане.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Малыш напоролся глазом на нож при падении со стула в Петропавловске
Происшествия
10:42, Сегодня
Малыш напоролся глазом на нож при падении со стула в Петропавловске
ДТП в Алматы: владелец бизнеса подсчитывает убытки
Происшествия
06:30, Сегодня
ДТП в Алматы: владелец бизнеса подсчитывает убытки
Покупателя с сувенирной купюрой задержали в Караганде
Происшествия
05:33, Сегодня
Покупателя с сувенирной купюрой задержали в Караганде
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: