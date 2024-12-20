В Алматы задержана молодая семейная пара
Фото: YouTube/mvdkontent
Сотрудниками Министерства внутренних дел Казахстана совместно с коллегами из Комитета национальной безопасности в Алматы задержана молодая семейная пара, подозреваемая в незаконном изготовлении и хранении наркотических веществ, сообщает Zakon.kz.
По словам заместителя председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияра Мейрхана, они действовали по алгоритму, полученному от куратора в мессенджере Telegram.
"Далее подозреваемые забирали прекурсоры для изготовления синтетических наркотиков. Готовую продукцию расфасовывали для дальнейшего сбыта через закладки", – рассказал он.
Спикер уточнил, что при проведении обыска в доме изъято около 270 разовых доз, а также необходимые компоненты и оборудование.
"Проводятся следственные действия. Назначены экспертизы. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", – заключил Данияр Мейрхан.
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