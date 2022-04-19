18:32 19.04.2022
Алимхан Сыздыков стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе
Фото: alimkhan.syzdykov
Казахстанский спортсмен Алимхан Сыздыков завоевал золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Ему удалось прервать серию неудачных финалов казахстанских борцов в первый день турнира, сообщает Zakon.kz.
Алимхан Сыздыков в финале весовой категории 130 кг одержал чистую победу над корейским борцом Ким Мен Соком. Тем самым Алимхан положил первую золотую медаль в копилку казахстанских «палуанов-классиков». До него три казахстанца проиграли свои финальные схватки. Серебра удостоились Амангали Бекболатов, Мейрамбек Айнагулов и Максат Ережепов.
В первый день чемпионата Азии копилка казахстанской команды пополнилась также одной бронзовой медалью. Ее принес Нурсултан Турсынов, который был сильнее представителя Кыргызстана Мелиса Айтбекова.
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