Алимхан Сыздыков стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе

Алимхан Сыздыков в финале весовой категории 130 кг одержал чистую победу над корейским борцом Ким Мен Соком. Тем самым Алимхан положил первую золотую медаль в копилку казахстанских «палуанов-классиков». До него три казахстанца проиграли свои финальные схватки. Серебра удостоились Амангали Бекболатов, Мейрамбек Айнагулов и Максат Ережепов.

В первый день чемпионата Азии копилка казахстанской команды пополнилась также одной бронзовой медалью. Ее принес Нурсултан Турсынов, который был сильнее представителя Кыргызстана Мелиса Айтбекова.

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