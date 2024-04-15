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Казахстанец стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе

Казахстанец стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 18:20 Фото: UWW
Ержет Жарлыкасын, выступающий за команду Казахстана по греко-римской борьбе, 15 апреля завоевал золотую медаль чемпионата Азии в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, "Классик" выиграл соревнования в весовой категории до 63 килограммов. В решающей схватке Ержет оказался сильнее борца из Японии Аяты Сузуки. Встреча завершилась со счетом 6:6. 

Отмечается, что также сегодня за золотую медаль будет бороться Нурсултан Турсынов (до 87 килограммов). Ибрагим Магомадов (до 77 килограммов) выступит в схватке за третье место.

Ранее сообщалось, что еще две казахстанки завоевали "бронзу" чемпионата Азии, который проходит с 11 по 16 апреля в Кыргызстане. Подробнее можно прочитать тут

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