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19:11 19.04.2022

Шимпанзе толкнул женщину с коляской в зоопарке Алматы – ребенок получил ушибы

ЧП зоопарк Алматы, ребенок Фото: pixabay
ЧП произошло сегодня, 19 апреля, в 16:21. Шимпанзе сломал прутья и выбрался за пределы вольера, сообщает Zakon.kz.

Шимпанзе по кличке Паша сбежал при перегоне из зимнего вольера в летний, говорится в сообщении алматинского зоопарка.

Перегонная клетка оказалась для примата слишком хрупкой.

За пределами своей территории шимпанзе сам оказался в стрессовой ситуации. Бегая по зоопарку, шимпанзе толкнул женщину и коляску с ребенком. Ребенок получил ушибы. Пресс-служба зоопарка Алматы

Штатный фельдшер зоопарка оказал пострадавшим первую медицинскую помощь, затем вызвали карету скорой помощи. Зоотехники и ветеринары справились с ситуацией, и сейчас шимпанзе находится в своем вольере.

В администрации зоопарка пообещали быть на связи с родителями пострадавшего ребенка и готовы оказать помощь в лечении.

Ситуации с побегом животных не редкость в зоопарковском мире. И часто такие ситуации заканчиваются трагично, но благодаря слаженной работе сотрудников нам удалось избежать серьезной трагедии. Пресс-служба зоопарка Алматы
Константин Вноровский
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