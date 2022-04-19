Шимпанзе толкнул женщину с коляской в зоопарке Алматы – ребенок получил ушибы

Шимпанзе по кличке Паша сбежал при перегоне из зимнего вольера в летний, говорится в сообщении алматинского зоопарка.

Перегонная клетка оказалась для примата слишком хрупкой.

За пределами своей территории шимпанзе сам оказался в стрессовой ситуации. Бегая по зоопарку, шимпанзе толкнул женщину и коляску с ребенком. Ребенок получил ушибы. Пресс-служба зоопарка Алматы

Штатный фельдшер зоопарка оказал пострадавшим первую медицинскую помощь, затем вызвали карету скорой помощи. Зоотехники и ветеринары справились с ситуацией, и сейчас шимпанзе находится в своем вольере.

В администрации зоопарка пообещали быть на связи с родителями пострадавшего ребенка и готовы оказать помощь в лечении.