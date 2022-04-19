19:11 19.04.2022
Шимпанзе толкнул женщину с коляской в зоопарке Алматы – ребенок получил ушибы
Фото: pixabay
ЧП произошло сегодня, 19 апреля, в 16:21. Шимпанзе сломал прутья и выбрался за пределы вольера, сообщает Zakon.kz.
Шимпанзе по кличке Паша сбежал при перегоне из зимнего вольера в летний, говорится в сообщении алматинского зоопарка.
Перегонная клетка оказалась для примата слишком хрупкой.
За пределами своей территории шимпанзе сам оказался в стрессовой ситуации. Бегая по зоопарку, шимпанзе толкнул женщину и коляску с ребенком. Ребенок получил ушибы. Пресс-служба зоопарка Алматы
Штатный фельдшер зоопарка оказал пострадавшим первую медицинскую помощь, затем вызвали карету скорой помощи. Зоотехники и ветеринары справились с ситуацией, и сейчас шимпанзе находится в своем вольере.
В администрации зоопарка пообещали быть на связи с родителями пострадавшего ребенка и готовы оказать помощь в лечении.
Ситуации с побегом животных не редкость в зоопарковском мире. И часто такие ситуации заканчиваются трагично, но благодаря слаженной работе сотрудников нам удалось избежать серьезной трагедии. Пресс-служба зоопарка Алматы