Назван самый актуальный цвет весны 2022 года

Как отмечается на сайте издания, сейчас обретают популярность кофейные и шоколадные оттенки, тогда как последние несколько лет трендовыми оставались черный, серый и синий. Эти цвета идеально вписывались в минималистичный гардероб.

Тренд гармонично сочетается с любыми другими цветами – от теплых землистых до смелого и модного сиреневого, оттого нейтральность шоколадно-коричневого цвета была принята многими, – утверждает эксперт.

Отмечается, что впервые упомянутая палитра появилась на подиумах осенне-зимних недель моды в 2021 году в коллекциях брендов Bottega Veneta, Chloe и Max Mara, которые активно применяли соответствующие тона в изделиях из кожи и трикотажа.