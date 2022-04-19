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19:41 19.04.2022

Назван самый актуальный цвет весны 2022 года

назван модный цвет весны 2022 Фото: pixabay
Модный редактор Glamour Джорджия Тродд назвала коричневый цвет самым модным оттенком весны 2022 года, отметив, что весь спектр коричневого, от шоколадного до кофейного, является трендом этого сезона, передает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте издания, сейчас обретают популярность кофейные и шоколадные оттенки, тогда как последние несколько лет трендовыми оставались черный, серый и синий. Эти цвета идеально вписывались в минималистичный гардероб.

Тренд гармонично сочетается с любыми другими цветами – от теплых землистых до смелого и модного сиреневого, оттого нейтральность шоколадно-коричневого цвета была принята многими, – утверждает эксперт.

Отмечается, что впервые упомянутая палитра появилась на подиумах осенне-зимних недель моды в 2021 году в коллекциях брендов Bottega Veneta, Chloe и Max Mara, которые активно применяли соответствующие тона в изделиях из кожи и трикотажа.

Оксана Житникова
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