Нуржан Нуржигитов: Если бы все было хорошо, жители не жаловались бы на цены

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульдана Жауынбекова доложила об итогах социально-экономического развития региона за три месяца 2022 года.

Объем промышленного производства увеличился на 6,2%. В сельском хозяйстве рост составил 0,1%. На 5,1% больше введено в эксплуатацию жилья, объем строительства увеличился на 16,2%, инвестиций в основной капитал – на 13%.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Руководитель управления финансов Жаксылык Сапаралиев доложил о ходе освоения бюджетных средств.

Глава региона жестко опросил акимов районов, которые отстают по некоторым показателям.

Еще один вопрос, который был рассмотрен на совещании – обеспечение продовольственной безопасности. С докладом выступил руководитель управления сельского хозяйства Ербол Жиенкулов.

Исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, по итогам прошлого года для общего потребления населением области необходимо 762,5 тыс. тонн в год. Из 19 социально значимых продуктов питания наш регион полностью обеспечивает себя десятью видами. Руководитель Управления сельского хозяйства Жамбылской области Ербол Жиенкулов

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В области функционируют 236 овощехранилищ общей вместимостью 255,9 тыс. тонн. Из них 81 склад с морозильными камерами общей вместимостью 47,2 тыс. тонн. В настоящее время на 52 складах хранится 15,9 тыс. тонн продукции.

Аким области указал на важность проведения системной работы по строительству перерабатывающих цехов, наращиванию мощности предприятий.

Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияр Сейсебаев рассказал о проводимой работе по стабилизации цен на социально значимые товары.

Слова не соответствуют результатам. Если бы все было хорошо, жители не жаловались бы на нестабильность цен. Работа мониторинговых групп не увенчалась успехом. Необходимо изучить текущую ситуацию и принять конкретные меры. Поручение по открытию стабилизационных фондов в районах не исполнено. В течение 10 дней жду от ответственных лиц реальные предложения по улучшению ситуации. Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Глава региона подчеркнул, что меры по стабилизации цен должны находиться под строгим контролем, необходимо контролировать соблюдение торговой надбавки, обеспечить бесперебойную доставку социально значимых продуктов.

Кроме того, обсуждены вопросы, связанные с проведением государственных закупок. Аким области поручил прекратить необоснованное проведение закупок из одного источника.

На совещании также был рассмотрен вопрос улучшения обратной связи местных исполнительных органов с населением. Глава региона подчеркнул, что акимам города Тараза, районов и руководителям управлений необходимо этому вопросу уделять особое внимание.